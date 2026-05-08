¡Hay confianza! El buen ambiente que se vive en Pumas previo al duelo ante América
Ambiente inmejorable. El éxito de Pumas en este torneo no es casualidad, pues detrás hay un duro trabajo entre cuerpo técnico y directiva, áreas que tienen una sinergia positiva que se transmite hacia los jugadores. Previo al duelo de Vuelta de los Cuartos de Final, ese buen ambiente se respiró en la cancha del Estadio Olímpico Universitario.
¿Qué pasó en Ciudad Universitaria?
Pumas entrenó en CU este jueves para afinar detalles de cara al encuentro del domingo ante el América, y en el inmueble se encontraba el presidente, Luis Raúl González, acompañado del vicepresidente, Antonio Sancho, y el director deportivo, Carlos Gutiérrez.
Los tres directivos del club dialogaron con Efraín Juárez durante el entrenamiento, con sonrisas y buen ambiente de por medio, lo que refleja la confianza que hay con el proyecto que Pumas construye actualmente.
A lo largo del torneo, la unión del grupo y el ambiente positivo en el club ha sido una constante, y es que el momento más complicado que ha vivido el equipo fue en febrero, cuando fue eliminado de Concacaf Champions Cup ante San Diego; sin embargo, el propio entrenador confirmó que el respaldo de la directiva ha sido total.
El presidente, Luis Raúl González, es muy cercano al equipo y a Efraín Juárez, con estrategias como previas y análisis pospartido explicados por el cuerpo técnico, lo que ha servido para generar confianza en el proyecto.
¿Renovación de Efraín Juárez en puerta?
Cabe recordar que Efraín Juárez no ha sido renovado todavía, a pesar de que ha entregado resultados importantes, como el récord de puntos institucional en torneos cortos de 17 jornadas, y un equipo que aspira al Campeonato después de 15 años.
Estos gestos entre directiva y Juárez dejan ver que la confianza es grande, y que el análisis para determinar su continuidad con un nuevo contrato no será del todo complicado si se mantienen los resultados de esta forma.