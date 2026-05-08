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Futbol

Amaury Vergara presume poder rojiblanco en el Tri: “Son seis jugadores de Chivas”

Alfredo Olivarez Ramírez 20:43 - 07 mayo 2026
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El dueño del Guadalajara celebró el regreso del acuerdo con la Selección Mexicana y destacó que seis futbolistas del Rebaño trabajan con Javier Aguirre rumbo al Mundial, mientras Richard Ledezma aún pelea por un lugar definitivo

El propietario de Chivas, Amaury Vergara, se mostró satisfecho por el restablecimiento del acuerdo entre los clubes y la Selección Mexicana. Además, destacó con entusiasmo la presencia de seis representantes del Guadalajara en el combinado nacional.

Asimismo, subrayó que seis futbolistas rojiblancos estarán trabajando bajo las órdenes de Javier Aguirre de cara a la próxima Copa del Mundo. El dirigente hizo énfasis en esta cifra debido a que el juvenil Luis Gabriel Rey también fue incluido en la lista del “Vasco” para los trabajos previos al Mundial.

Lo importante es que se restableció el acuerdo

Estoy muy contento de que los seleccionados, los seis seleccionados, acuérdese que son seis de Chivas, ya están en la convocatoria del CAR
Tigres vs Chivas | IMAGO7

De igual manera, reconoció que lo más importante es el juego de este sábado, por lo que hizo un llamado a la unión entre afición, equipo y directiva en busca del pase a las semifinales.

Y lo más importante todavía es que este sábado tenemos un partido importante por disputar, y que la afición, el equipo y la directiva están unidos
Armando 'Hormiga' González y Roberto Alvarado con Chivas en la Liga MX | MEXSPORT
Armando 'Hormiga' González y Roberto Alvarado con Chivas en la Liga MX | MEXSPORT

Amaury Vergara destaca legado mundialista y recuerda a Jorge Vergara

Amaury Vergara también habló sobre la importancia de que Guadalajara vuelva a ser sede de una Copa del Mundo, resaltando las mejoras realizadas en la ciudad y en el estadio para cumplir con los estándares de la FIFA.

"Me llena de ilusión que Guadalajara reciba su tercer Mundial; hemos trabajado arduamente para dejar huella y mejorar la ciudad, cumpliendo con los estándares de la FIFA y ofreciendo una experiencia inolvidable en el estadio, que ahora presume tecnología y accesibilidad de primer nivel”, señaló.

Chivas, Liguilla Clausura 2026 | IMAGO7

Asimismo, destacó que las inversiones realizadas dejarán beneficios a largo plazo tanto para los aficionados como para la ciudad.

Esta inversión permanecerá para beneficio de los aficionados y la ciudad

Finalmente, el dirigente rojiblanco recordó con emoción a su padre, Jorge Vergara, asegurando que estaría orgulloso del trabajo realizado rumbo a la justa mundialista.

Recuerdo con orgullo a mi padre, Jorge Vergara, y estoy seguro de que estaría muy orgulloso de lo que hemos logrado; estamos listos para hacer historia y mostrarle al mundo nuestro mejor esfuerzo. ¡Arriba las Chivas!
El último título de Chivas llegó de la mano de Jorge Vergara y Matías Almeyda | IMAGO 7

Richard Ledezma, otro posible convocado 

Aunque Amaury Vergara aseguró que seis jugadores de Chivas formarán parte del proceso encabezado por Javier Aguirre rumbo a la Copa del Mundo, hasta ahora únicamente hay cinco elementos confirmados dentro de la convocatoria previa. Sin embargo, el Guadalajara todavía podría aportar un sexto futbolista si Richard Ledezma logra ser considerado en la lista definitiva.

A pesar de no aparecer en el listado preliminar de jugadores de la Liga MX, el lateral rojiblanco podría abrirse camino hacia la convocatoria final en caso de que Julián Araujo y Rodrigo Huescas no se encuentren en óptimas condiciones para disputar la justa mundialista. Ante ese escenario, Ledezma podría ocupar un lugar en la plantilla para la próxima Copa del Mundo.

Richard Ledezma contra Pumas l MEXSPORT
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