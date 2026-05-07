¿Cuánto puedes ganar si apuestas a que Chivas elimina a Tigres?

Chivas enfrenta un panorama cuesta arriba si quiere avanzar a las semifinales del Clausura 2026, debido a que la campaña, que parecía sólida con liderazgo durante buena parte del torneo, se complicó por factores como las bajas por selección rumbo al Mundial y las ausencias por lesión de jugadores como Hugo Camberos y Daniel Aguirre.

Diana Ordóñez, jugadora de Tigres | IMAGO7

El Rebaño cerró la fase regular como segundo lugar con 36 puntos, lo que lo emparejó con Tigres, que terminó séptimo. En el partido de ida, disputado en el Volcán, Guadalajara mostró buen ritmo en los primeros minutos e incluso tomó ventaja en el marcador; sin embargo, terminó superado 3-1.

Ese resultado obliga a Chivas a ganar por al menos dos goles en la vuelta para avanzar por su mejor posición en la tabla. Aunque las casas de apuestas lo colocan como favorito para el partido en casa, no ocurre lo mismo en el pronóstico global de la serie.

Juan Brunetta, jugador de Tigres | MEXSPORT

Esto ganarías si apuestas que el Rebaño avanza

De acuerdo con los momios de Caliente MX, la clasificación de Guadalajara paga +280, mientras que el pase de Tigres se sitúa en -450, lo que evidencia una diferencia importante en las probabilidades.

Si se apostaran 500 pesos a que Chivas logra la remontada, la ganancia sería de 1,900 pesos en total. Con una inversión de 1,000 pesos, el retorno alcanzaría los 3,800 pesos.

Armando 'Hormiga' González y Roberto Alvarado con Chivas en la Liga MX | MEXSPORT

En un escenario más agresivo, una apuesta de 2,000 pesos podría convertirse en 7,600, mientras que ponerle 5,000 pesos implicaría una posible ganancia de hasta 19,000 pesos si el equipo tapatío logra avanzar.

Más allá de los números, la misión luce compleja para el conjunto dirigido por Gabriel Milito. No obstante, cerrar la serie en casa representa un factor a considerar, debido a que, durante el torneo, Chivas convirtió su estadio en una fortaleza, con ocho victorias y dos empates.

Gol de Ricardo Marín ante Tigres | MEXSPORT

Remontadas de Guadalajara en Liguilla

Históricamente, Chivas demostró capacidad para revertir escenarios adversos en liguilla, un antecedente que mantiene viva la esperanza de los rojiblancos.

Uno de los casos más recientes se dio en la semifinal del Clausura 2023 ante América, en el llamado “Aztecazo”. Tras perder 0-1 en la ida, Guadalajara ganó 3-1 en la vuelta en el Estadio Azteca y avanzó con global de 3-2.

Chivas durante las Semifinales ante América | Miguel Pontón

En el Clausura 2006, el equipo también remontó ante Jaguares. Luego de caer 2-3 en la ida, respondió con un 4-2 en la vuelta para sellar un global de 6-5.

El Clausura 2004 dejó otro antecedente claro, debido a que, en Cuartos de Final, Chivas revirtió un 4-2 en contra frente a Atlante para empatar el global 5-5 y avanzar por su posición en la tabla. Posteriormente, en semifinales, superó a Toluca tras perder 1-0 en la ida y ganar 2-0 en la vuelta.

Otro episodio relevante ocurrió en el Clausura 2003, cuando el equipo igualó una desventaja de 4-1 ante Cruz Azul con el mismo marcador en la vuelta, avanzando por criterio de clasificación.