Agenda de partidos de hoy jueves 7 de mayo de 2026

La UEFA Europa y Conference League encontraron nueva casa | X

El deporte no se detiene este jueves con actividad en Europa, Sudamérica, México y los playoffs de la NBA

La agenda deportiva de este jueves 7 de mayo de 2026 estará repleta de emociones con partidos decisivos en la Europa League, Conference League, Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Liga MX Femenil y la NBA. Equipos históricos y figuras internacionales buscarán dar un paso importante rumbo a sus respectivos objetivos.

Europa League y Conference League definen a sus finalistas

Las semifinales de vuelta en Europa roban gran parte de los reflectores este jueves, donde cuatro clubes intentarán instalarse en las finales de los torneos más importantes de Europa.

Aston Villa se medirá contra Nottingham Forest; el Forest arranca con una ligera ventaja sobre los Leones. Mientras que Friburgo y Braga definirán el otro finalista.

Strasbourg contra Rayo Vallecano: los de Madrid arrancan con una ventaja mínima en una casa complicada. Mientras Crystal Palace y Shakhtar Donetsk, será una difícil tarea para los visitantes, ya que van perdiendo por 2 goles.

Florian Lejeune, del Rayo Vallecano, en el centro, celebra un gol l AP

Liga MX Femenil y Sudamérica también tendrán actividad

En México se disputarán las semifinales de vuelta del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil, mientras que en Sudamérica continúan los compromisos de Libertadores y Sudamericana.

Pachuca se medirá contra las Rayadas.

Toluca y América Femenil chocarán.

Pachuca Femenil firmando su pase a semifinales | MEXSPORT

Mientras que en la Copa Libertadores habrá partidos de alto interés.

Mirassol vs. Liga de Quito

Platense vs. Peñarol

Medellín vs. Flamengo

Coquimbo Unido vs. Universitario

Junior vs. Cerro Porteño

La Copa Sudamericana tendrá acción con grandes equipos que aspiran al título.

O’Higgins vs. Sao Paulo

Boston River vs. Millonarios

Blooming vs. Bragantino

Carabobo vs. River Plate

Jugadores de River Plate | AP

La NBA vive otra noche intensa de playoffs

Los playoffs de la NBA continúan con partidos importantes en las semifinales de conferencia, donde cada juego puede cambiar el rumbo de la serie.

Detroit Pistons contra Cleveland Cavaliers

Oklahoma City Thunder contra Los Angeles Lakers