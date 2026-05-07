La agenda deportiva de este jueves 7 de mayo de 2026 estará repleta de emociones con partidos decisivos en la Europa League, Conference League, Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Liga MX Femenil y la NBA. Equipos históricos y figuras internacionales buscarán dar un paso importante rumbo a sus respectivos objetivos.
Europa League y Conference League definen a sus finalistas
Las semifinales de vuelta en Europa roban gran parte de los reflectores este jueves, donde cuatro clubes intentarán instalarse en las finales de los torneos más importantes de Europa.
Aston Villa se medirá contra Nottingham Forest; el Forest arranca con una ligera ventaja sobre los Leones. Mientras que Friburgo y Braga definirán el otro finalista.
Strasbourg contra Rayo Vallecano: los de Madrid arrancan con una ventaja mínima en una casa complicada. Mientras Crystal Palace y Shakhtar Donetsk, será una difícil tarea para los visitantes, ya que van perdiendo por 2 goles.
Liga MX Femenil y Sudamérica también tendrán actividad
En México se disputarán las semifinales de vuelta del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil, mientras que en Sudamérica continúan los compromisos de Libertadores y Sudamericana.
Pachuca se medirá contra las Rayadas.
Toluca y América Femenil chocarán.
Mientras que en la Copa Libertadores habrá partidos de alto interés.
Mirassol vs. Liga de Quito
Platense vs. Peñarol
Medellín vs. Flamengo
Coquimbo Unido vs. Universitario
Junior vs. Cerro Porteño
La Copa Sudamericana tendrá acción con grandes equipos que aspiran al título.
O’Higgins vs. Sao Paulo
Boston River vs. Millonarios
Blooming vs. Bragantino
Carabobo vs. River Plate
La NBA vive otra noche intensa de playoffs
Los playoffs de la NBA continúan con partidos importantes en las semifinales de conferencia, donde cada juego puede cambiar el rumbo de la serie.
Detroit Pistons contra Cleveland Cavaliers
Oklahoma City Thunder contra Los Angeles Lakers