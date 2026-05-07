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Futbol

Diablas vs América: ¿Dónde y a qué hora ver la ida de la Semifinal del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil?

Semifinales Liga MX Femenil | RÉCORD
Aldo Martínez
Aldo Martínez 18:24 - 06 mayo 2026
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Toluca y las Águilas se enfrentan en el primer gran duelo de la eliminatoria

Toluca recibirá a América en un emocionante encuentro correspondiente a la Ida de las Semifinales del Clausura 2026 de la Liga Femenil MX. El partido se perfila para ser un duelo de alto nivel entre dos equipos importantes del futbol femenino mexicano. Este enfrentamiento genera gran expectativa entre los aficionados debido a la rivalidad que existe entre ambas escuadras.

Nancy Antonio celebra un gol con América Femenil | IMAGO7
Nancy Antonio celebra un gol con América Femenil | IMAGO7

El Toluca llega a este encuentro con un buen momento, habiendo conseguido dos victorias consecutivas contra Tigres con marcadores de 1-2 y 2-1 en los Cuartos de Final del campeonato. Previamente en temporada regular, las Diablas Rojas empataron 1-1 con Chivas, sufrieron una contundente derrota 0-4 ante Cruz Azul y empataron 3-3 con Club León. Por su parte, América atraviesa un excelente momento con cuatro victorias en sus últimos cinco partidos: 3-2 contra FC Juárez, un empate 1-1 también ante FC Juárez, y victorias por 3-2 contra Pachuca, 1-4 frente a Querétaro y 2-0 ante Atlas. Las Águilas muestran un gran poder ofensivo, habiendo anotado 13 goles en estos cinco encuentros.

Las Diablas tienen un plantel internacional | Imago7

En el historial reciente entre ambos equipos, se han enfrentado en cinco ocasiones con resultados variados. El último encuentro se disputó el 17 de marzo de 2026, con victoria para América por 2-0. Anteriormente, el 23 de septiembre de 2025, empataron 3-3 en casa de Toluca. El 18 de abril de 2025, Toluca se impuso por 4-3 en un partido lleno de goles. El 30 de julio de 2024 igualaron 2-2 en el estadio de las Águilas, mientras que el 4 de marzo de 2024, Toluca logró una contundente victoria por 3-0. El balance muestra dos victorias para Toluca, dos empates y una victoria para CF America, con un total de 15 goles para las Diablas y 10 para las Águilas, lo que sugiere partidos de alta intensidad ofensiva.

América Femenil disfrutando de la victoria en Cuartos de Final | Imago7

¿Cuándo y dónde ver el Toluca vs América?

  • FECHA: Jueves 7 de mayo

  • HORA: 21:00 (hora centro de México)

  • LUGAR: Estadio Nemesio Díez, Estado de México, México

  • TRANSMISIÓN: Laytime, VIX +

Eugenie Le Sommer en celebración con Toluca en el partido contra Tigres en el Clausura 2026 de la Liga MX Femenil | MEXSPORT
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