‘Tenemos guerreros, no futbolistas’: Nasser Al Khelaifi elogió al PSG tras su pase a la Final de la Champions

Una nueva era ha llegado, el tiempo del Paris Saint-Germain. El equipo de Luis Enrique logró calificar a la Gran Final de la UEFA Champions League, esto tras eliminar en las Semifinales al Bayern Múnich con un global de 6-5, situación que no pasó por alto para su dueño, Nasser Al Khelaifi.

Nasser Al-Khelaifi presidente del equipo

¿Qué dijo el dueño del PSG?

Luego del empate a un gol en el juego de Vuelta, tanto futbolistas como el entrenador del PSG estuvieron llenos de elogios por parte de los rivales y el mundo del futbol, sin mencionar que su dueño apareció para hablar de su equipo, destacando la entrega de todos los futbolistas y el trabajo hecho por el estratega español.

Tenemos guerreros, no futbolistas. Tenemos al mejor entrenador del mundo. Nuestro sueño es ganar una segunda Liga de Campeones de la UEFA”, destacó el jeque, Nasser Al Khelaifi.

Jugadores de PSG en celebración tras eliminar a Bayern Munich en Champions League | AP

El empresario internacional no solo apareció para hablar de su equipo y su logro, sino que fue una de las fieras presentes en toda la campaña del equipo, reafirmando su autoridad y compromiso con un proyecto que cada año demuestra estar en ascenso.

París el actual ‘Rey’ de Europa

La llave del PSG y Bayern Múnich llegó como una ‘Final adelantada’, dejando un espectáculo lleno de futbol y mucho sacrificio físico. Su desenlace en el Allianz Arena pese a no estar lleno de goles como en la Ida, demostró porque ambos clubes son catalogados dos de los mejores del mundo.

Jugadores de Arsenal celebran en Champions League en el partido contra Atlético de Madrid | AP

Con el obstáculo alemán superado, el próximo gran reto será el equipo del Arsenal de Mikel Arteta, cuadro que superó al Atlético de Madrid y que podría hacer historia al ganar la Premier League y la Champions en una misma temporada.

Por su parte, el París también busca entrar en el libro de los grandes, pues en este 2026 puede lograr el famoso ‘Triplete’, aunado a un tentativo Bicampeonato en el torneo más importante del mundo a nivel de clubes.