Las coincidencias no tardaron en explotar en redes sociales luego de que se definiera la final de la final de la Champions League 2026 entre Arsenal y París Saint-Germain. Y es que los aficionados encontraron un curioso paralelismo con el cine: en 2006, año en que los Gunners disputaron su última final europea, también se estrenó "El Diablo Viste a la Moda". Ahora, dos décadas después, el club londinense vuelve al partido definitivo… justo cuando llegó "El Diablo Viste a la Moda 2".

Ramsey festeja una anotación durante un juego del Arsenal | AP

La coincidencia que enloqueció a los aficionados del Arsenal

En redes sociales, miles de aficionados comenzaron a compartir la curiosa coincidencia entre las finales de Champions disputadas por el Arsenal y el estreno de ambas películas.

2006: Arsenal juega la final de Champions League y se estrena El Diablo Viste a la Moda .

2026: Arsenal vuelve a la final de Champions League y se estrenará El Diablo Viste a la Moda 2.

La situación rápidamente se volvió viral entre aficionados del futbol y amantes del cine, quienes incluso comenzaron a bromear con que la franquicia cinematográfica parece estar “conectada” con las grandes temporadas europeas de los Gunners.

Jugadores de Arsenal celebran el gol de Havertz en el partido ante Leverkusen en Champions League | AP

Anne Hathaway tiene un vínculo especial con el Arsenal

Otro detalle que hizo todavía más especial esta coincidencia para los aficionados fue recordar que Anne Hathaway, coprotagonista de la película original, ha confesado en distintas ocasiones ser seguidora del Arsenal.

La actriz, quien interpretó a Andy Sachs en la icónica cinta junto a Meryl Streep, ha mostrado públicamente su simpatía por el club londinense, algo que los aficionados no tardaron en rescatar tras la clasificación a la final.

Anne Hathaway celebra goleada del Arsenal al Real Madrid en Champions | CAPTURA IG @annehathaway/AP

Arsenal buscará cambiar la historia

Más allá de la curiosa coincidencia cinematográfica, el Arsenal intentará conquistar por primera vez la Champions League, luego de haber perdido aquella final de 2006 frente al Barcelona.

Ahora, veinte años después, los Gunners vuelven a tener la oportunidad de tocar la gloria europea cuando se enfrenten al PSG en el Puskás Aréna el 30 de mayo de 2026, acompañado nuevamente por el inesperado “factor” de El Diablo Viste a la Moda.