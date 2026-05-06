¿Hasta cuándo seguirán las obras en Línea 2 del Metro? Ya hay fecha

Los trabajos de remodelación en la Línea 2 del Metro de la Ciudad de México ya tienen fecha oficial de conclusión. El Gobierno capitalino informó que las obras deberán quedar listas antes de que inicie la Copa Mundial de la FIFA 2026, debido a la importancia de esta ruta para la movilidad hacia el sur de la capital.

Los trabajos de remodelación en la Línea 2 del Metro de la Ciudad de México ya tienen fecha oficial de conclusión. / iStock

¿Cuándo terminarán las obras de la Línea 2 del Metro CDMX?

De acuerdo con autoridades capitalinas, el plazo de entrega para concluir la remodelación de la Línea 2 es el 31 de mayo de 2026.

La Línea 2 conecta Cuatro Caminos con Tasqueña y es considerada una de las más utilizadas del Sistema de Transporte Colectivo Metro, especialmente por usuarios que se trasladan entre el centro y el sur de la Ciudad de México.

La Línea 2 conecta Cuatro Caminos con Tasqueña y es considerada una de las más utilizadas del Sistema de Transporte Colectivo Metro. / iStock

¿Qué trabajos se realizan en la Línea 2 del Metro?

Las obras contemplan una rehabilitación integral de estaciones, andenes, acabados, señalética y mejoras operativas, además de trabajos de mantenimiento mayor en infraestructura.

Según información del STC Metro y autoridades capitalinas, las labores incluyen: Renovación de acabados y pintura

Mejoras en andenes y zonas de circulación

Sustitución de señalética

Intervenciones en accesos y pasillos

Trabajos operativos y pruebas de funcionamiento El director del Metro, Adrián Rubalcava, reconoció previamente que las obras han generado afectaciones para miles de usuarios, aunque aseguró que se trata de trabajos que “perdurarán más allá del Mundial 2026”.

Estaciones de la Línea 2 afectadas por las obras

Actualmente, varias estaciones de la Línea 2 registran cierres parciales o modificaciones en el servicio debido a los trabajos de remodelación. Entre las estaciones que han tenido afectaciones recientes se encuentran: Portales

Nativitas

San Antonio Abad

Chabacano

Viaducto Para reducir el impacto en los traslados, el Gobierno capitalino implementó apoyo con unidades de RTP en algunos tramos donde el servicio del Metro opera de manera parcial.

Actualmente, varias estaciones de la Línea 2 registran cierres parciales. / iStock

Remodelación busca preparar al Metro para el Mundial 2026

La rehabilitación de la Línea 2 forma parte del plan de movilidad impulsado por el Gobierno de la CDMX rumbo al Mundial de Futbol 2026, evento en el que la capital mexicana será una de las sedes oficiales.

Autoridades señalaron que esta línea será clave para conectar distintas zonas de la ciudad con el sur de la capital y áreas cercanas al estadio que albergará partidos mundialistas.

Mientras continúan los trabajos, el Metro pidió a usuarios tomar previsiones en sus recorridos y mantenerse atentos a los avisos oficiales sobre cierres y modificaciones en el servicio.