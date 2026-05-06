Carín León y su pareja sufren accidente al caer elevador; ella terminó lesionada

Lo que comenzó como una noche de celebración para Carín León terminó convirtiéndose en un momento de tensión y preocupación. El cantante de regional mexicano sufrió un accidente junto a su esposa, Meylín Zúñiga, luego de que el elevador en el que viajaban cayera un piso tras concluir la presentación oficial de “Muda”, su nueva producción discográfica.

El incidente ocurrió la noche del martes 5 de mayo, después del showcase organizado en un recinto ubicado en la colonia Juárez de la Ciudad de México, donde el intérprete reunió a medios de comunicación, amigos cercanos y algunas celebridades para presentar parte del material de su nuevo álbum.

Aunque el evento transcurrió sin problemas y en un ambiente festivo, todo cambió cuando el cantante y parte de su equipo intentaban abandonar el lugar.

La pareja estaba en un evento junto a los medios de comunicación cuando pasó el accidente / FB: @meylinzuniga

Carín León cargó a su esposa para llevarla al hospital

Tras el accidente, varios medios captaron el momento en que Carín León salió apresuradamente del recinto cargando a Meylín Zúñiga en brazos para subirla a una camioneta que posteriormente la trasladó al Hospital Español. Las imágenes rápidamente comenzaron a circular en redes sociales, generando preocupación entre los seguidores del cantante, pues en un inicio no se sabía exactamente qué había ocurrido.

Fue la propia Meylín quien aclaró la situación horas después a través de sus historias de Instagram, donde compartió una fotografía mostrando su pie enyesado y explicó que sufrió una fractura en el tobillo.

"El elevador en que bajamos, saliendo de la presentación de Armando (nombre real de Carín), cayó un piso, íbamos muchas personas del team, gracias a Dios, sólo fue una ligera fractura en mi tobillo".

La influencer y esposa del cantante también tomó el accidente con humor y optimismo, asegurando que la lesión será una especie de “buena suerte” para el nuevo disco de Carín León.

Debido a la caída del elevador donde bajaban, Meylín se lastimó una pierna / Especial

Se vienen más éxitos...

Pese al susto, Meylín Zúñiga se mostró agradecida por los mensajes de apoyo y aprovechó para bromear sobre lo sucedido: "Se vienen más éxitos, menos tacones".

La frase rápidamente se viralizó entre los fans de la pareja, quienes destacaron la tranquilidad con la que ambos manejaron el accidente, además del gesto de protección que tuvo el cantante al cargar a su esposa en brazos para auxiliarla.

Carín llevó a su amada a un hospital para que fuera atendida tras lastimarse / FB: @meylinzuniga

Carín León rompe el silencio tras el accidente

Horas más tarde, Carín León publicó un comunicado en sus redes sociales para tranquilizar a sus seguidores y confirmar que tanto él como su esposa se encuentran estables y bajo atención médica.

“A todo mi púbico. El día de ayer, al finalizar la presentación de mi nuevo disco ‘Muda’ sufrimos un incidente donde mi esposa Meylín Zúñiga sufrió una fractura en el tobillo”.

“Ambos nos encontramos estables y recibiendo la atención médica correspondiente. Mis shows programados para este fin de semana en Metepec y Puebla siguen en pie. Agradezco sinceramente todos sus mensajes de cariño, apoyo y comprensión en este momento”.

El cantante también confirmó que sus presentaciones programadas continuarán sin cambios, por lo que seguirá con la promoción de su nuevo material musical.

El cantante afirma que no cancelará sus presentaciones pues se encuentra en perfecto estado / FB: @meylinzuniga

Así fue la presentación de “Muda”

La presentación del disco “Muda” reunió a distintas personalidades del espectáculo como Ariadne Díaz, Jessica Coch, Sandra Echeverría, Leonardo de Lozanne y Emiliano Zurita, quienes acompañaron a Carín León durante el showcase.

Durante el evento, el cantante interpretó algunos de sus nuevos temas y también varios de los éxitos que lo han convertido en una de las figuras más importantes del regional mexicano.