FIFA anuncia nueva venta de boletos para el Mundial 2026

A menos de dos meses de que arranque la Copa del Mundo 2026, todo parece indicar que la gran justa del verano no ha jalado a todo el público que se esperaba, pues luego de varias etapas se confirmó una última para poder conseguir boletos para algunos juego de la justa mundialista celebrada en México, Estados Unidos y Canadá.

Estadio Akroncada vez mejor de cara a la Copa del Mundo | Imago7

¿Cuándo será la nueva venta de boletos?

Con 36 días restantes en la cuenta regresiva para el torneo veraniego, la FIFA abrirá la nueva venta el 7 de mayo de 2026, destacando que será una compra limitada, misma que tendrá comienzo a partir de las 12:00 ET/18:00 CET y esta no será aleatoria, sino que los usuarios podrán comprar sus entradas conforme vayan ingresando a la página.

Pese a la nueva oportunidad para los fanáticos del balompié de poder ser parte del evento más grande del verano, también implica un costo alto, pues aunque es una nueva etapa todo parece indicar que los precios permanecen con costos elevados (situación que ya fue queja mundial).

Lionel Messi con la réplica de la Copa del Mundo durante un amistoso | AP

Un Mundial lleno de caos

Las quejas de los altos precios, aunados a los conflictos de algunos países anfitriones, han mermado la espera de los seguidores por la esperada Copa del Mundo, la cual llegará a diferencia de su predecesoras con muchos ‘peros’ por detrás.

Además de la expectativa por los partidos, la FIFA también ha enfrentado cuestionamientos por la logística que rodeará al torneo. Uno de los temas más comentados ha sido el costo de hospedaje en varias sedes de Estados Unidos, México y Canadá, donde los precios de hoteles y servicios turísticos aumentaron conforme se acerca el inicio de la competencia.

Gianni Infantino, Donald Trump, Claudia Sheinbaum y Mark Carney durante el sorteo de la Copa del Mundo 2026 | MEXSPORT

Otro de los factores que ha generado incertidumbre entre los aficionados es el tema migratorio en Estados Unidos. En meses recientes, distintas organizaciones y seguidores han externado dudas sobre los tiempos de espera para visas y los filtros de ingreso al país, situación que podría afectar a miles de personas que buscan asistir a los encuentros mundialistas.

Pese a ello, la FIFA mantiene la expectativa de contar con estadios llenos durante la Copa del Mundo 2026, torneo que marcará un precedente al ser el primero con 48 selecciones participantes. Además, México hará historia al convertirse en el primer país en albergar tres ediciones distintas del Mundial, tras las celebradas en 1970 y 1986.

Trofeo de la Copa del Mundo | AP