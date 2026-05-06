Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Empelotados

¡De la vecindad al Inter Miami! Kiko conoce a Messi y le roba un beso al campeón del mundo

Kiko en el nuevo estadio del Inter Miami | IG: Inter Miami CAPTURA DE PANTALLA
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 17:53 - 06 mayo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Carlos Villagrán vivió un momento inolvidable tras encontrarse con Lionel Messi en el estadio del Inter Miami, donde incluso recibió una camiseta firmada

El mítico “Kiko” de El Chavo del 8 protagonizó uno de los momentos más tiernos y virales de las últimas horas. Carlos Villagrán tuvo la oportunidad de convivir con Lionel Messi durante una visita al estadio del Inter Miami, donde no ocultó su emoción al conocer al astro argentino.

Kiko cumplió el sueño de conocer a Messi

El encuentro se dio en el estadio del Inter Miami, donde el actor mexicano convivió unos momentos con el campeón del mundo. En videos e imágenes compartidas en redes sociales se puede ver a Carlos Villagrán acercarse sonriente a Messi para saludarlo y darle un beso en la mejilla.

La escena rápidamente enterneció a miles de aficionados, mezclando dos generaciones y dos íconos del entretenimiento y el deporte latinoamericano.

Messi también le firmó una camiseta

Además del emotivo saludo, Lionel Messi también accedió a firmarle una camiseta a Villagrán, quien se mostró visiblemente feliz durante toda la convivencia.

Los aficionados destacaron la sencillez del futbolista argentino y la emoción genuina del actor que dio vida a Kiko, uno de los personajes más queridos de la televisión hispana.

La convivencia entre Carlos Villagrán y Lionel Messi rápidamente se volvió viral en redes sociales, donde usuarios celebraron el encuentro entre una leyenda de la televisión y una leyenda del futbol.

Lo Último
19:49 México confirma su lugar en la élite de los clavados: será sede internacional en 2026 y 2027
19:48 Mexicanos gastarán más en botanas, jamón, cerveza y refrescos por el Mundial 2026
19:01 ¿Dónde ver el Strasbourg vs. Rayo Vallecano? Fecha, hora y transmisión
18:53 ¿Qué scooters NO necesitan placas en CDMX? Esto dice la nueva regla 2026
18:46 CDMX se hunde hasta 2 cm al mes: estas son las alcaldías más afectadas según la NASA
18:43 Sindicato del Metro advierte riesgos por ampliar horario durante el Mundial 2026 ¿Cuáles son?
18:24 Diablas vs América: ¿Dónde y a qué hora ver la ida de la Semifinal del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil?
18:15 ‘Tenemos guerreros, no futbolistas’: Nasser Al Khelaifi elogió al PSG tras su pase a la Final de la Champions
18:02 VIDEO: BTS enloquece a las ARMY: “La energía aquí es increíble”
18:00 Descuentos INAPAM mayo 2026: tiendas, rebajas y cómo ahorrar en regalos del Día de las Madres