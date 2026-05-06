¡De la vecindad al Inter Miami! Kiko conoce a Messi y le roba un beso al campeón del mundo

El mítico “Kiko” de El Chavo del 8 protagonizó uno de los momentos más tiernos y virales de las últimas horas. Carlos Villagrán tuvo la oportunidad de convivir con Lionel Messi durante una visita al estadio del Inter Miami, donde no ocultó su emoción al conocer al astro argentino.

¡HASTA LE DIO UN BESO! 🥹



Carlos Villagrán, quien interpreta a Kiko en El Chavo del 8, compartió este increíble momento que vivió junto a Lionel Messi. 🇦🇷🇲🇽



¡Mucha nostalgia! pic.twitter.com/DFPamPkuam — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) May 6, 2026

Kiko cumplió el sueño de conocer a Messi

El encuentro se dio en el estadio del Inter Miami, donde el actor mexicano convivió unos momentos con el campeón del mundo. En videos e imágenes compartidas en redes sociales se puede ver a Carlos Villagrán acercarse sonriente a Messi para saludarlo y darle un beso en la mejilla.

La escena rápidamente enterneció a miles de aficionados, mezclando dos generaciones y dos íconos del entretenimiento y el deporte latinoamericano.

Messi también le firmó una camiseta

Además del emotivo saludo, Lionel Messi también accedió a firmarle una camiseta a Villagrán, quien se mostró visiblemente feliz durante toda la convivencia.

Los aficionados destacaron la sencillez del futbolista argentino y la emoción genuina del actor que dio vida a Kiko, uno de los personajes más queridos de la televisión hispana.