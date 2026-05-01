Descuentos INAPAM mayo 2026: tiendas, rebajas y cómo ahorrar en regalos del Día de las Madres

Con la llegada del Día de las Madres, el gasto en regalos suele incrementarse, pero en mayo de 2026 existe una alternativa para cuidar el bolsillo. La credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) permite acceder a diversos descuentos en tiendas de la Ciudad de México, especialmente en productos populares para regalar.

Durante este mes, diferentes establecimientos ofrecen promociones dirigidas a personas adultas mayores que presenten su credencial vigente. Estas rebajas abarcan desde artículos personales hasta opciones ideales para obsequiar el 10 de mayo, lo que representa un apoyo directo al presupuesto familiar.

Adultos mayores pueden ahorrar en compras del Día de las Madres con promociones en ropa, perfumes y calzado./ RS

¿Qué descuentos ofrece el INAPAM en mayo 2026?

Las promociones disponibles varían dependiendo del comercio, pero en general se ubican entre el 5% y el 25% de descuento. Entre las cadenas más conocidas que participan se encuentran Fraiche, con rebajas de hasta 20% en fragancias; Suburbia, con descuentos cercanos al 5% en ropa; y Onena, donde se pueden encontrar promociones de hasta 25% en prendas seleccionadas.

Además de estas tiendas, también hay una amplia participación de negocios locales que ofrecen beneficios similares, ampliando las opciones para quienes buscan comprar con menor gasto. Entre ellos destacan boutiques, zapaterías, florerías y tiendas de productos de cuidado personal.

¿Cómo aprovechar los descuentos del INAPAM?

Para acceder a estos beneficios, es necesario presentar la credencial INAPAM vigente al momento de pagar. El proceso es sencillo: acudir a una tienda participante, elegir el producto y mostrar el documento para que el descuento se refleje en el ticket de compra.

Los beneficios del INAPAM aplican al presentar la credencial vigente al momento de pagar./ RS

Sin este requisito, los establecimientos no aplican las promociones, por lo que es fundamental llevar la credencial en cada compra. También se recomienda verificar directamente en la sucursal las condiciones específicas, ya que pueden variar según la ubicación o el tipo de producto.

Antes de realizar cualquier compra, conviene confirmar si el descuento aplica en todos los artículos o solo en algunos seleccionados. Asimismo, es importante preguntar si las promociones son acumulables o si existen restricciones, con el fin de evitar sorpresas al momento de pagar.

Las opciones disponibles incluyen productos como perfumes, ropa, calzado, joyería y artículos de cuidado personal, todos ellos comunes durante la temporada del Día de las Madres. Esto facilita encontrar regalos útiles sin comprometer demasiado el presupuesto.