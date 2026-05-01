Psicólogo revela que Maradona padecía trastorno bipolar y narcisista

El psicólogo de Diego Maradona testificó este jueves que el legendario futbolista era bipolar y sufría un "trastorno narcisista de la personalidad". La declaración tuvo lugar durante una audiencia del juicio que se celebra en Argentina contra siete profesionales de la salud por la muerte del astro a los 60 años.

El profesional, Carlos Díaz, explicó que el entorno de Maradona le había comentado que "sus consumos estaban muy asociados a logros deportivos y que cuando había alguna frustración no sabía cómo lidiar con ello".

Campamento de manifestantes afuera de la audiencia de Diego Maradona l AP

Esta es la primera ocasión en que se hace público un diagnóstico tan detallado sobre la salud mental del campeón del mundo en México 1986. Si bien sus adicciones a la cocaína y al alcohol eran de conocimiento público, los trastornos subyacentes no habían sido expuestos de esta manera.

"Acá existe un cuadro: una adicción, un trastorno bipolar y un trastorno de la personalidad. Son las tres condiciones crónicas, toda la vida", declaró el psicólogo imputado Carlos Díaz, quien aseguró que trató al Diego desde 29 días antes de su muerte el 25 de noviembre de 2020.

Aficionados de Maradona se manifiestan afuera de la audiencia l AP

Juicio de Maradona sigue su curso

El juicio, que se desarrolla en San Isidro, a 30 kilómetros al norte de Buenos Aires, tiene como objetivo determinar si el equipo médico que atendía a Maradona tuvo responsabilidad en su fallecimiento. Previo a su muerte, el ezjugador se encontraba en una casa alquilada, en recuperación de una neurocirugía que, en principio, no había presentado complicaciones.

Las audiencias, que se celebran los martes y jueves, comenzaron hace dos semanas. Los siete profesionales imputados —un médico, una psiquiatra, un psicólogo y personal de enfermería— enfrentan cargos por homicidio con dolo eventual. Esta figura legal implica que, aunque no buscaran directamente su muerte, eran conscientes de que sus acciones u omisiones podían derivar en ese resultado.

Durante su testimonio, Díaz relató su primer encuentro con el exfutbolista el 26 de octubre de 2020. "Recuerdo que Maradona estaba sentado en un sillón bebiendo vino. La primera imagen que vi me impactó mucho porque me recordó a mi padre, también alcohólico, que había muerto hacía unos meses", narró.

"Detecté que tenía un real deseo de cambio, estaba comprometido", señaló Díaz y añadió que "lo que funcionaba era un modelo abstencionista". El psicólogo, al igual que los otros imputados, defienden su inocencia, mientras que la querella intenta demostrar que los cuidados médicos fueron inadecuados.

Dalma Maradona, hija de Diego Armando Maradona | AP