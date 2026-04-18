A 54 días del Mundial 2026: México provocó el nacimiento como proyecto del VAR en Sudáfrica 2010

Un golazo de Carlos Tévez, un regalo de Ricardo Osorio y un favor del árbitro. De esa manera se pudo resumir el partido entre la Selección de México y la de Argentina hace casi 16 años, en los Octavos de Final de la Copa del Mundo Sudáfrica 2010. Fue un compromiso en el cual, aunque la Albiceleste le pasó por encima al Tri, se adelantó en el marcador por un tanto en fuera de lugar. Este error arbitral, a la larga, fue clave para la implementación del VAR por parte de la FIFA.

Habían pasado 26 minutos en el compromiso celebrado en Johannesburgo, cuando Tévez recibió un pase filtrado que en una primera instancia, Óscar 'Conejo' Pérez detuvo en el achique. Sin embargo, el rebote cayó en los pies de Lionel Messi, que sacó un disparo a la portería desprotegida, aunque fue el 'Apache' quien terminó por desviar el balón al fondo de la red. A pesar de que el delantero argentino estaba claramente adelantado, el gol subió al marcador.

Carlos Tévez en celebración con Argentina en el Mundial de Sudáfrica 2010 | MEXSPORT

El gol que "sentó las bases" para el surgimiento del VAR

Después de esa primera anotación, Argentina mantuvo la superioridad sobre el Tri y marcó en dos ocasiones más. El segundo gol llegó siete minutos después del primero, tras un error en la salida por parte de Ricardo Osorio y que permitió la definición de Gonzalo Higuaín. Mientras que el 3-0 llegó en el segundo tiempo, al 51', con un golazo al ángulo por parte de Tévez; Javier 'Chicharito' Hernández hizo el descuento al 70', pero de poco le sirvió a México.

Más allá del resultado, ese primer tanto de Carlos Tévez tuvo un impacto grande en el futbol profesional. La falla del italiano Roberto Rosetti y de sus asistentes Paolo Calcagno y Stefano Ayroldi fue una de los errores en ese ciclo mundialista que influyeron directamente en la llegada de la tecnología, en específico en lo que se refiere al sistema el VAR.

Jugadores de México reclaman al árbitro en el Mundial de Sudáfrica 2010 | MEXSPORT

En una entrevista en 2025 para el podcast ‘Alta suciedad’, el exsilbante argentino Héctor Baldassi, recordó que el gremio arbitral compartió la culpa de lo ocurrido en aquel compromiso de México en Sudáfrica, sobre todo porque las pantallas hicieron más evidente la falla de Rossetti. "Estábamos hechos mierda todos en el arbitraje, todos en la concentración estábamos hechos mierda porque lo sentíamos como propio nosotros".

Otras fallas que influyeron en la creación del VAR

De igual forma, también el año pasado en charla con Íker Casillas, el exárbitro español Mateu Lahoz recordó que fue esa jugada de Tévez y otras dos durante el ciclo mundialista las que impulsaron a la FIFA para comenzar con el proyecto del VAR. La primera fue la jugada de Francia contra Irlanda en el repechaje, en la cual Thiery Henry asistió a William Gallas tras utilizar la mano.

Carlos Tévez en celebración con Argentina mientras jugadores de México reclaman en el Mundial de Sudáfrica 2010 | MEXSPORT