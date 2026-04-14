¡Cifra escandalosa! ¿Cuánto pagó Netflix para transmitir a la Selección Mexicana?

Un nueva era de transmisiones ha tocado a las puertas del futuro de la Selección Mexicana; Netflix hizo el anuncio inesperado que transmitirá a partir de 2027 las Finales de la Liga de Naciones de la Concacaf y Copa Oro; pero, lo que más está por llamar la atención es la millonaria cantidad desembolsada.

De acuerdo con Carlos Ponce de León durante el programa de Los Infiltrados de RÉCORD+ asegurando que la empresa estadounidense pagó 60 millones de dólares por los derechos de ambos torneos, tanto para las ediciones de 2027 como de 2029. Con esto, la plataforma de streaming ha crecido de forma considerable su oferta en cuanto a torneos y competencias deportivas, aunque

Selección Mexicana en celebración en la Copa Oro 2025 | MEXSPORT

La NFL, con los partidos de Navidad que transmitieron por primera vez en la Temporada 2024, fue de las primeras ligas en sumarse. Tras ello añadieron a su oferta WWE, MLB, partidos de exhibición de tenis y golf, además de peleas de box como la de Saúl 'Canelo' Álvarez contra Terence Crawford.

¿Qué pasa con Televisa y TV Azteca?

El anuncio oficial se dio de manera inesperada este martes 14 de abril por medio de las redes sociales de Netflix Latinoamérica. "Alineación confirmada: A partir de 2027, Netflix será la casa de las Finales de la Liga de Naciones y la Copa Oro de la Concacaf en México", se lee en la publicación. Sin embargo, por ahora no se sabe si señales como Televisa o TV Azteca podrán compartir la transmisión para algunos compromisos.

Hasta ahora, las dos señales de televisión abierta han compartido las transmisiones de la Selección Mexicana por medio de la señal abierta para territorio azteca. Además, en el caso de la televisora de Chapultepec, en años recientes se adueñó de algunos torneos internacionales a través de la plataforma de Vix y, en algunos casos, por medio del servicio Premium.

Transmisión de un partido de México| X: @Carlos_Ponz

¿Cuánto tendrán que pagar los aficionados?

Ahora la pregunta será el monto que tendrán que pagar los aficionados para ver al Tri . En ese sentido, Netflix aclaró que "todos los miembros, sin importar el plan que tengan tendrán acceso a este contenido". Hasta inicios de este año, los costos de los planes eran de 139 pesos para el estándar con anuncios, de 269 para el estándar sin anuncios y de 369 para el plan Premium.

Además, con este anuncio, Netflix abre la puerta a hacerse cargo de los torneos de la Concacaf. Hasta ahora, torneos como las eliminatorias de categorías juveniles o de la rama femenil podían seguirse por el canal de YouTube de la misma confederación o bien por ESPN.

Afición mexicana en celebración en la Copa Oro 2025 | MEXSPORT