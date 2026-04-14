Oficial: México regresa a Toluca para enfrentar a Serbia donde marcha invicto desde 1970

Es oficial: la Selección Nacional de México sostendrá un partido amistoso ante Serbia como parte de su preparación final rumbo a la Copa del Mundo. El encuentro se disputará el próximo 4 de junio en el Estadio Nemesio Diez.

El anuncio se realizó este día en un acto encabezado por la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, quien destacó la importancia de albergar un partido de carácter internacional en territorio mexiquense. La mandataria subrayó que este tipo de eventos fortalecen tanto el deporte como la proyección del estado a nivel global.

En la presentación también estuvieron presentes Mikel Arriola, comisionado de la Federación Mexicana de Futbol, así como Duilio Davino e Ivar Sisniega. Durante su intervención, Mikel Arriola confirmó que la Selección Mexicana iniciará su concentración el próximo 6 de mayo, marcando así el arranque formal de la etapa final de preparación.

Cuerpo técnico Javier Aguirre | Imago7

Asimismo, Arriola explicó que la convocatoria definitiva saldrá de la lista final trabajada por el director técnico, Javier Aguirre, serán los jugadores que representarán al país en la Copa del Mundo.

Con este anuncio, la Selección Nacional continúa delineando su ruta rumbo a la Copa del Mundo, con la expectativa de llegar en óptimas condiciones y con un plantel consolidado que pueda competir al más alto nivel.

Julián Quiñones con la Selección Mexicana | MEXSPORT

¿Cuándo fue la última vez que México perdió en Toluca?

La Selección Mexicana jugará su partido número 20 en el Nemesio Diez en donde registra una marca de 14 victorias, tres empates y dos derrotas. Las únicas derrotas fueron en 1970 cuando cayeron ante Borussia Dortmund e Italia en el Mundial de México 70.

Estadio Nemesio Diez en la Jornada 14 | MexSport

¿Cómo fue el juego más reciente en Toluca?

El último juego de la Selección Mexicana fue el 19 de noviembre de 2024 cuando se midieron a Honduras en los Cuartos de Final de la Liga de Naciones, en donde el Tri llegaba al partido de Vuelta con la serie cuesta arriba. Luego del partido de Ida disputado en San Pedro Sula, México y Honduras se volvieron a ver las caras ahora en Toluca para definir a la selección que avanzara de ronda con el 2-0 a favor de los 'Catrachos' y con Aguirre en el banquillo.

Sin embargo, la Selección Mexicana le dio la vuelta al marcador goleando 4-0 a Honduras para clasificar a las Semifinales de la Nations League con doblete de Henry Martín en donde el agobio sobre el marco de la visita fue agobiante por la remontada.

1957: México 2-0 Toluca (Amistoso)

1962: México 4-2 Toluca (Amistoso)

1970: México 1-1 Rumania (Amistoso)

1970: México 3-2 América (Ecuador) (Amistoso)

1970: México 1-2 Borussia Dortmund (Amistoso)

1970: México 1-4 Italia (Copa del Mundo)

1976: México 0-0 Canadá (Eliminatoria)

1980: México 5-0 Honduras (Amistoso)

1980: México 2-2 Guatemala (Amistoso)

1980: México 3-0 Herediano (Costa Rica) (Amistoso)

1985: México 2-0 Hungría (Copa México 1985)

1987: México 13-0 Bahamas (Clasificación Juegos Panamericanos)

1987: México 6-0 Bermudas (Clasificación Juegos Olímpicos)

1987: México 4-0 Canadá (Amistoso)

1988: México 2-1 Guatemala (Clasificación Juegos Olímpicos)

2015: México 1-0 Panamá (Amistoso)

2019 México 2-0 Trinidad y Tobago (Amistoso)

2019: México 2-1 Bermudas (Concacaf Nations League)