¿Por qué Brian Gutiérrez no es titular en Chivas, mientras luce en Selección Mexicana?

El caso de Brian Gutiérrez comienza a generar conversación, mientras en la Selección Mexicana muestra una versión desequilibrante y productiva, en el Guadalajara aún no logra adueñarse de la titularidad.

Brian Gutiérrez regresa a un once titular del Tri | MEXSPORT

CHIVA VS SELECCIÓN: REALIDADES DISTINTAS PARA GUTIÉRREZ

En el Clausura 2026, el mediocampista ofensivo suma alrededor de 14 partidos con Chivas, con apenas un gol y una asistencia. Su participación ha sido intermitente, acumulando menos de 732 minutos. En contraste, con la Selección Mexicana registra un gol en cinco partidos, con un promedio goleador considerablemente más alto.

La comparación con Fernando González, ayuda a entender las decisiones técnicas. Aunque González tampoco destaca en estadísticas ofensivas, su rol es distinto: es el encargado del equilibrio en el mediocampo. Su presencia responde a una necesidad táctica más que a producción goleadora, lo que le ha permitido sumar minutos con mayor regularidad.

En el presente semestre el ‘Oso’ ha disputado un total de 12 encuentros, de los cuales ha iniciado un total de nueve partidos, promediando 69 minutos por encuentro después de 869 minutos disputados.

Brian Gutiérrez festejando su gol ante León | MEXSPORT

En Chivas, Gutiérrez enfrenta varios obstáculos. Primero, el sistema de juego no lo coloca como eje creativo absoluto, sino como un interior con responsabilidades mixtas, lo que limita su presencia en el último tercio. Además, la competencia interna en su posición es alta, con jugadores consolidados que reducen sus oportunidades como titular.

ADAPTACIÓN EN LIGA MX

Otro factor clave es su reciente llegada al fútbol mexicano. Procedente de la MLS, el proceso de adaptación ha sido gradual, y su rol dentro del equipo aún no está completamente definido.

La historia cambia cuando viste la camiseta de la Selección. Ahí, Gutiérrez goza de mayor libertad ofensiva, participa más entre líneas y recibe el balón en zonas donde puede marcar diferencia. El entorno táctico le favorece y le permite explotar su creatividad, algo que todavía no ocurre con la misma frecuencia en Guadalajara.

El contraste es claro: mientras en Chivas es una pieza en construcción, en el Tri comienza a perfilarse como un revulsivo interesante. Su consolidación dependerá de encontrar continuidad y, sobre todo, un rol que maximice sus cualidades ofensivas.