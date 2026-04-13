La debacle de Chivas: El Rebaño ha recibido ocho goles en los últimos tres partidos

Las Chivas Rayadas del Guadalajara han caído nuevamente en el Clausura 2026 en una racha negativa; el conjunto dirigido por Gabriel Milito sucumbieron ante Tigres con marcador de 4-1 evidenciando la fragilidad defensiva de cara a la Liguilla.

El Rebaño sumó su octavo gol en contra en los últimos tres partidos diputados; ante Monterrey (3-2), ante Pumas (2-2) y el más reciente duelo en el Universitario de Nuevo León que ha cío la derrota más abultada en el actual torneo, la diferencia más amplia hacia sido el 2-0 ante Toluca.

Chivas vs Tigres | IMAGO7

Los goles en contra de los últimos tres juegos

Chivas se quedó una victoria agónica ante Rayados en la Jornada 12 (3-2); La reacción de Rayados fue cardiaca en los últimos minutos cuando los Rojiblancos tenían la ventaja de 3-0, Rayados despertó en la recta final. Al 87, Uros Durdevic descontó con un disparo que fue desviado en su trayectoria. Ya en tiempo agregado, al 93, Ricardo Chávez cerró a segundo poste un servicio de Oliver Torres para poner el 2-3.

Ante los Universitarios el Rebaño rescató un empate 2-2 frente a Pumas con un agónico gol de penal de Armando González en los minutos finales. Los dirigidos por Milito mantuvieron el invicto en casa y, de paso, prolongó la mala racha de los universitarios en Guadalajara.

Chivas rescató un punto en el partido ante Pumas | MEXSPORT

Aunque Chivas comenzó a asentarse mejor en el campo, las imprecisiones le costaron caro. Pumas aprovechó un desajuste defensivo: Juninho dejó atrás a Campillo y Castillo con dos sutiles ‘sombreritos’ y asistió a Uriel Antuna, quien sacó un potente disparo cruzado para el 0-1, silenciando el Estadio Akron.

Tras un centro al área y una desatención defensiva, José Castillo terminó enviando el balón a su propia portería para el 0-2 de Pumas; por parte de Chivas Hormiga González catapultó su doblete, el último tanto en el tiempo agregado desde los once pasos.

Chivas en el previo del partido ante Pumas| IMAGO7

¿Cómo fue la goleada ante Tigres?

La insistencia de Tigres rindió frutos al minuto 15, cuando el propio Brunetta apareció dentro del área para empujar el balón y abrir el marcador, al minuto 25 encontró recompensa con un gol de Daniel Aguirre, quien prendió el balón de volea para empatar el encuentro. Al minuto 42, Rodrigo Aguirre se elevó dentro del área para conectar de cabeza un centro preciso de Ángel Correa y devolverle la ventaja a los universitarios antes del descanso.