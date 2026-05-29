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Futbol

Gilberto Mora supera la incertidumbre y se declara listo para el Mundial

Gilberto Mora | MEXSPORT
Estephania Carrera
Estephania Carrera 09:46 - 29 mayo 2026
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El regreso de Gilberto Mora a las canchas ya es una realidad

Tras semanas de duda debido a complicaciones físicas, el joven mediocampista de los Xolos de Tijuana, Gilberto Mora, confirmó su presencia en la más reciente convocatoria y compartió el exigente proceso mental y físico que vivió durante su recuperación.

Durante la conferencia de prensa, Mora no ocultó el temor que sintió al ver en riesgo su llamado debido a la inactividad, un factor crítico para un jugador de su dinamismo.

Sí, bueno, como lo comentaba en las otras entrevistas, creo que sí llevo un punto, a lo mejor que sentí un poquito de preocupación de si iba a poder estar o no, más por el ritmo y eso
Gilberto Mora, con Selección Mexicana | MEXSPORT

A pesar de la incertidumbre que suele rodear a las lesiones en etapas tempranas de una carrera profesional, el juvenil destacó que la clave para un retorno acelerado estuvo en la consistencia diaria y en la motivación de volver a vestir la camiseta.

Mora aprovechó el espacio para externar su gratitud hacia las instituciones y el círculo cercano que lo cobijaron en los momentos de frustración: "Siempre agradecerle a todas esas personas que me ayudaron todo ese tiempo, a la gente de Tijuana y a la gente de selección también, a mis papás, a mis hermanas que siempre estuvieron ahí".

En mira hacia el Mundial 2026

La mejor noticia para el cuerpo técnico y la afición llegó al cierre de su intervención, donde el mediocampista de la frontera disipó cualquier duda sobre secuelas físicas, asegurando que se encuentra en plenitud para afrontar los siguientes compromisos.

Gil Mora l IMAGO7

Ahora pues tratar de disfrutar el momento, de prepararme bien para lo que viene. Gracias a Dios ya no siento nada de dolor y me siento físicamente muy bien

Con el alta médica y la motivación a tope, Mora se perfila como una de las piezas clave a seguir en los próximos encuentros, demostrando que la madurez mental es uno de sus activos más fuertes dentro y fuera de la cancha.

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