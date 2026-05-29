‘Las críticas son justas’: Santiago Giménez acepta el difícil momento que vive previo al Mundial

A dos días de que Javier Aguirre presente la lista oficial de los 26 futbolistas que representarán a México en la próxima Copa del Mundo 2026, la Selección Mexicana tuvo un día de medios, ahí los futbolista pudieron dar una mejor perspectiva de lo que se viene para ellos en el verano, donde uno de los más solicitados fue Santiago Giménez.

El delantero del AC Milan fue cuestionado sobre su actual momento futbolístico, el cual no ha sido el mejor en su carrera, pues una lesión en el tobillo derecho que lo dejó fuera del terreno de juego más de cinco meses no le ha dejado despegar y retomar su mejor futbol.

Marcelo Flores y Santiago Giménez con la Selección Mexicana | MEXSPORT

¿Qué dijo Santi?

‘Chaquito’ declaró que además de ser consciente de las críticas que recibe las acepta, pues entiende que una posición como la suya es muy exigente y más cuando se está en en un club tan grande como lo es la institución Rossonera.

Estoy siendo criticado justamente. Soy delantero y la afición quiere ganar, quiere goles y en un club como el Milan debe estar en Champions League luchando los primero puestos y no logramos el objetivo, en un club tan grande no te puedes permitir eso, las críticas son justas”, declaró Santiago.

Santiago Giménez en partido con AC Milan| AFP

El ariete tricolor añadió que aunque acepta su situación la lesión también fue una parte importante de su mala temporada, pues no solo lo dejo fiera de actividades varios meses, sino que también continúa adaptándose a las canchas tras el parón tan largo.

Esta un poco disfrazado el mal momento, vino la lesión, no he estado al cien por ciento, ha sido una temporada medio engañosa pero al final los números están ahí y creo que ha sido una mala temporada”, concluyó.

Santiago Giménez | X: @acmilan

El sueño de Santiago Giménez

Pese a las lesiones, estar en el banquillo y la mala racha, el ex jugador del Feyenoord se mostró con mucha ilusión de llegar a la lista final del Vasco Aguirre, recordando que hace cuatro años pese a vivir un buen momento en Holanda, Gerardo Marino, ex entrenador de la Selección, optó por dejarlo fuera y usar jugadores de ‘mayor experiencia’.

Tengo por delante un sueño que se está asomando y no solo lo quiero vivir, sino que quiero prepararme y hacerlo de la mejor manera”, confesó.