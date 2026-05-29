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¿Comprarás dólares este viernes 29 de mayo? Así cierra el peso mexicano

El peso ligeramente está ganando terreno frente al dólar | Magnific
Jorge Reyes
Jorge Reyes 07:23 - 29 mayo 2026
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El tipo de cambio de la moneda es variable, por lo que puede cambiar en la ventanilla

Si tienes en mente cambiar tus pesos por dólares este viernes 29 de mayo de 2026, es buen momento debido a que la moneda nacional se mantiene estable, pese a los cambios en el mercado bursátil por los problemas del petróleo y los aranceles.

La moneda nacional quedó en 17.33 unidades por dólar, 1 centavo menos que el pasado jueves 28 de mayo.

Es buen momento para comprar dólares o cambiar, según tus intereses / Magnific

Así amanece el dólar en bancos

Recuerda que en caso de cambio (ya sea compra o venta), el precio puede variar en la ventanilla de cada banco o casa de cambio, debido a que el valor de las monedas sufre una variable constante.

Afirme:

  • 16.40 a la compra.

  • 17.90 a la venta.

Banco Azteca:

  • 16.60 a la compra.

  • 17.84 a la venta.

BBVA Bancomer:

  • 16.47 a la compra.

  • 17.61 a la venta.

Banorte:

  • 16.15 a la compra.

  • 17.65 a la venta.

Banamex:

  • 16.82 a la compra.

  • 17.79 a la venta.

Scotiabank:

  • 16.80 a la compra.

  • 17.90 a la venta.

Recuerda que el tipo de cambio puede variar dependiendo el banco / FREEPIK

¿Por qué sube el dólar?

Según un análisis financiero de Monex, el avance del dólar a inicios de semana se debe a la incertidumbre económica en Estados Unidos y el retroceso en la confianza del consumidor en México. Sin embargo, el peso ha sabido mantenerse a flote.

Así que si tienes que hacer algún movimiento, hoy podría ser un buen momento para cambiar tus dólares… pero no olvides revisar bien el tipo de cambio en ventanilla.

La moneda se mantiene estable este viernes por lo que no representa gran variedad en su cambio / Magnific
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