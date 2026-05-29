Estos son los datos que no estás obligado a entregar al registrar tu celular

A poco más de un mes de que concluya el plazo para registrar líneas telefónicas en México, las autoridades han comenzado a reforzar las advertencias dirigidas a usuarios que todavía tienen dudas sobre el proceso o temen caer en algún fraude digital.

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) informó que hasta ahora se han contabilizado cerca de 48 millones de líneas vinculadas, cifra que refleja el avance del procedimiento impulsado a nivel nacional por las compañías de telefonía móvil.

El registro de líneas telefónicas ya suma cerca de 48 millones de usuarios vinculados en todo el país./ IA

Sin embargo, junto con el aumento de registros también crecieron los intentos de engaño mediante llamadas, mensajes y enlaces falsos donde supuestos gestores solicitan información privada para “agilizar” el trámite.

Ante esta situación, la CRT aclaró que ninguna empresa telefónica puede pedir datos biométricos como huellas dactilares, escaneo de iris, pruebas de ADN, reconocimiento facial permanente o información médica para completar la vinculación de una línea celular.

Las autoridades insistieron en que el trámite debe hacerse únicamente mediante los canales oficiales de las operadoras y recomendaron evitar compartir información sensible en redes sociales, aplicaciones de mensajería o páginas desconocidas.

¿Qué documentos sí necesitas para hacer el registro?

Para completar el procedimiento, los usuarios deben presentar una identificación oficial vigente, ya sea INE o pasaporte, además de la CURP en el caso de personas físicas.

Las personas extranjeras deberán mostrar la CURP temporal correspondiente, mientras que las empresas tendrán que entregar su RFC. El periodo para realizar este trámite concluirá el próximo 30 de junio.

Las autoridades pidieron desconfiar de llamadas y mensajes donde terceros soliciten información personal para el trámite./ IA

En algunos casos, cuando el registro se hace en línea, las compañías pueden solicitar una selfie o prueba de vida para confirmar que quien realiza el proceso coincide con los documentos oficiales entregados.

¿La selfie es obligatoria para registrar la línea?

La CRT explicó que la fotografía no forma parte de los datos biométricos prohibidos, ya que únicamente funciona como un mecanismo temporal de validación de identidad dentro de plataformas oficiales.

Aun así, las personas que no quieran compartir este tipo de imágenes tienen la opción de acudir directamente a centros de atención para realizar el trámite de manera presencial.