¿El 11 de junio será feriado por el Mundial 2026 en CDMX? Esto se sabe

La cuenta regresiva para el Mundial de Futbol 2026 ya comenzó y uno de los primeros cambios derivados del torneo impactará directamente en la rutina laboral de miles de personas en la Ciudad de México. El Gobierno capitalino confirmó que el próximo 11 de junio de 2026, fecha en la que se llevará a cabo la inauguración de la justa mundialista, será considerado día de descanso en la capital.

La medida fue anunciada previamente por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, quien explicó que el objetivo es facilitar la movilidad de los habitantes y permitir que la ciudadanía participe en las actividades relacionadas con el evento deportivo más importante del planeta.

Miles de aficionados nacionales y extranjeros llegarán a la Ciudad de México durante el arranque del torneo./ Pixabay

A diferencia de otros días de asueto contemplados en la Ley Federal del Trabajo (LFT), esta disposición no tendrá alcance nacional. Hasta el momento, el descanso aplicará únicamente en la Ciudad de México, aunque autoridades de Nuevo León y Jalisco, entidades que también recibirán partidos mundialistas, analizan esquemas similares.

“La implementación de esta medida busca que la sociedad capitalina pueda disfrutar al máximo la inauguración del Mundial”.

La decisión responde también a la expectativa de una alta concentración de visitantes nacionales y extranjeros, así como a posibles afectaciones en la movilidad urbana derivadas de las actividades programadas para el inicio de la Copa del Mundo.

Clara Brugada anunció que la medida busca facilitar la movilidad y reducir afectaciones en la capital del país./ Gobierno de México

¿Cuánto deben pagarte si trabajas el 11 de junio de 2026?

Aunque el decreto aún debe publicarse oficialmente en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, las autoridades ya adelantaron que la fecha se perfila como un día de descanso obligatorio en la capital del país.

En caso de que una persona deba laborar durante esa jornada, la Ley Federal del Trabajo establece condiciones especiales para la remuneración. El artículo 75 señala que trabajadores y empleadores deberán acordar previamente la prestación del servicio en un día de descanso obligatorio.

Trabajadores que laboren durante el 11 de junio de 2026 tendrían derecho a recibir un pago superior al habitual./ Pixabay

Además, la legislación laboral indica que quienes trabajen en una fecha de este tipo tienen derecho a recibir, además de su salario ordinario, una cantidad equivalente al doble por el servicio prestado.

Esto significa que los empleados que laboren el 11 de junio de 2026, una vez oficializada la medida, deberán percibir una compensación superior a la habitual. Debido a que la fecha caerá en jueves, la prima dominical no aplicará.

Además del posible descanso por la inauguración mundialista, el calendario oficial de la LFT contempla para el segundo semestre de 2026 los días de descanso del 16 de septiembre, el tercer lunes de noviembre por la conmemoración de la Revolución Mexicana y el 25 de diciembre por Navidad.

Con la Copa del Mundo cada vez más cerca, las autoridades mexicanas no sólo preparan estadios, transporte e infraestructura, sino también medidas que podrían modificar temporalmente la actividad laboral y la movilidad en las ciudades sede del torneo.