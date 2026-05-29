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UNAM alerta por fraude con falsas respuestas del examen de admisión 2026

UNAM alerta por fraude con falsas respuestas del examen de admisión 2026. / iStock
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 18:48 - 28 mayo 2026
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La UNAM advirtió sobre perfiles y grupos en redes sociales que prometen vender respuestas “filtradas” del examen de admisión 2026, pero aseguró que se trata de fraudes para engañar a aspirantes

A pocos días de la aplicación del examen de ingreso a licenciatura, la Universidad Nacional Autónoma de México lanzó una advertencia dirigida a miles de aspirantes tras detectar publicaciones en redes sociales y grupos de WhatsApp donde supuestamente se venden respuestas “filtradas” del examen 2026.

De acuerdo con la institución, estas ofertas son completamente falsas y buscan aprovecharse del nerviosismo de quienes buscan obtener un lugar en la máxima casa de estudios del país.

La universidad pidió no caer en fraudes previo al examen 2026. / iStock

¿Cómo operan los fraudes con las supuestas respuestas del examen UNAM?

La universidad explicó que en redes sociales comenzaron a circular videos y fotografías donde presuntos aspirantes muestran hojas de examen con respuestas subrayadas, además de invitaciones para unirse a grupos privados de WhatsApp.

En algunos casos, los administradores solicitan depósitos de dinero para entregar paquetes con supuestas respuestas correctas o accesos exclusivos a “filtraciones” del examen de admisión.

Redes sociales se llenan de ofertas falsas para “pasar” el examen UNAM. / iStock

La UNAM niega filtraciones y explica sus medidas de seguridad

La UNAM desmintió que existan filtraciones reales del examen y aseguró que cuenta con un amplio banco de reactivos que hace prácticamente imposible repetir preguntas entre distintos turnos y fechas de aplicación.

Además, recordó que el examen en línea cuenta con monitoreo mediante inteligencia artificial y supervisión humana para detectar irregularidades durante la prueba.

La institución también señaló que ninguna persona externa tiene acceso legítimo al contenido del examen, por lo que cualquier oferta que garantice respuestas o ingreso seguro representa un engaño.

La UNAM recordó que el examen cuenta con medidas de seguridad y monitoreo ./ Pixabay
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