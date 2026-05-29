‘Con una sonrisa’: Chino Huerta se mostró feliz y sano en su regreso a la Selección Mexicana

El reloj comienza a quedarse en cero. A menos de dos día de que Javier ‘Vasco’ Aguirre presente la lista oficial de los 26 convocados para la Copa del Mundo 2026, varios jugadores aún pelean por meterse en el ‘último tren’, caso de César ‘Chino’ Huerta, quien ya está en CAR y sueña con vivir el verano con el tricolor.

Chino Huerta en el día de medio con México | IMAGO7

Ilusión intacta en México

Luego de estar más de seis meses fuera de las convocatorias del Vasco por una pubalgia severa, el Chino Huerta volvió a ponerse la playera verde de México, pues recientemente se incorporó a la concentración del equipo, la cual tiene un grupo de futbolistas pre seleccionados que podrían ser parte del certamen internacional.

Huerta junto con otros futbolistas aparecieron en el día de medios previo a la presentación de la lista y del juego amistosos que tendrá México en el Rose Bowl de California ante la Selección de Ghana. El extremo del Anderlecht, no pudo contener su emoción de estar a un paso de ir al Mundial, además de confirmar estar en un gran estado físico.

César 'Chino' Huerta con la Selección Mexicana | MEXSPORT

Con una sonrisa, estoy muy bien ya estoy al 100 (físicamente), ya no tengo prácticamente nada gracias a dios y estoy muy listo para poder competir por un lugar. Estoy emocionado y feliz de poder estar aquí”, declaró el seleccionado mexicano.

¿Chino con posibilidades del Mundial?

Pese a estar casi siete meses fuera por la pubalgia, Huerta logró recuperarse justo a tiempo para pelear por un lugar en la lista del Vasco. La gran ventaja del futbolista no solo es su calidad dentro del terreno de juego, sino que también tiene una de las posiciones menos ‘ocupadas’.

Chino Huerta apunta a regresar con Rayados | AP

La labor del ex jugador de los Pumas y su condición física en la zona extrema del campo llegando hasta línea de fondo e incluso atacando por interior lo ponen como uno de los favoritos en los ojos del estratega mexicano, quien ya ha declarado varias veces su gusto por el estilo de el juego del futbolista.

A dos semanas del Mundial y con una basta lista de futbolistas en el CAR, Aguirre tendrá la difícil tarea de elegir a los 26 jugadores que sea cual sea el resultado final sin duda dará mucho de qué hablar hasta el arranque de la justa veraniega.