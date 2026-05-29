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Futbol

Álvaro Fidalgo está entusiasmado por jugar de nuevo en el Estadio Banorte con la Selección Mexicana

Álvaro Fidalgo en el amistoso de la Selección de México contra Portugal | IMAGO 7
Álvaro Fidalgo en el amistoso de la Selección de México contra Portugal | IMAGO 7
Ana Patricia Spíndola Andrade
Ana Patricia Spíndola Andrade 00:57 - 29 mayo 2026
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El mediocampista de Betis expresó lo que representó para él volver al coloso de Santa Úrsula

El Estadio Banorte no es solo un escenario deportivo para Álvaro Fidalgo; es el lugar donde el mediocampista alcanzó la gloria profesional vistiendo la camiseta de América. Tras el histórico título conseguido en el Clausura 2024, ante Cruz Azul en el Coloso de Santa Úrsula, el jugador manifestó que su deseo por volver a este recinto fue una constante durante el tiempo que estuvo alejado de su césped.

Ahora, de cara a la Copa del Mundo 2026, Fidalgo vive un momento especial al representar a la Selección de México en el mismo escenario que lo vio consagrarse como ídolo de la afición americanista. Para el español nacionalizado mexicano, la conexión emocional con el Axteca trasciende lo estrictamente deportivo y ahora escribirá un capítulo más en su historia.

Fidalgo en la Final de América contra Cruz Azul en el Clausura 2024 | IMAGO 7
Fidalgo en la Final de América contra Cruz Azul en el Clausura 2024 | IMAGO 7

En ese contexto, el jugador expresó su satisfacción por reencontrarse con la afición y con el campo de juego que marcó un antes y un después en su trayectoria profesional dentro de la Liga MX. En ese mismo tenor, consideró que su participación en el torneo de la FIFA será una oportunidad única en la cual espera consagrarse como figura del Tri.

¿Qué dijo Fidalgo sobre jugar el Mundial 2026 en el Estadio Banorte?

Sobre este sentimiento de regreso al campo, el jugador compartió cómo vivió la experiencia reciente y el valor que le otorga a este hecho. "Volví contra Portugal", recordó Fidalgo previo al amistoso de este fin de semana contra Australia. "Veremos, veremos a ver qué pasa, pero sí lo dije porque tenía, por así decirlo, la esperanza de que volviera a jugar algún día en el Azteca".

Álvaro Fidalgo en el amistoso de la Selección de México contra Portugal | IMAGO 7
Álvaro Fidalgo en el amistoso de la Selección de México contra Portugal | IMAGO 7

En cuanto a lo que significa este reencuentro en la cancha, el mediocampista fue claro al señalar la importancia del reciente compromiso internacional. "La última vez que había estado allí habíamos levantado un título, así que bueno, fue muy especial volver contra Portugal, un partido muy grande e importante, así que nada, pues muy feliz, la verdad".

Así llega Fidalgo a la Selección Mexicana

Para este año, Fidalgo dejó a América y se unió a las filas de Real Betis en LaLiga. El mediocampista tuvo un inicio prometedor como titular, pero terminó por quedar relegado a la banca y desde el 19 de marzo, solo tuvo actividad en seis de 13 partidos, solo en dos de ellos como titular, ambos en la Europa League.

A pesar de ello, Fidalgo tratará de consolidarse en el esquema de Javier Aguirre para que México sea una de las selecciones protagonistas en el próximo mundial.

Álvaro Fidalgo en el amistoso de la Selección de México contra Portugal | IMAGO 7
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