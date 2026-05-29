El éxito de Julián Quiñones en la Liga de Arabia: Campeón de goleo, Selección Mexicana y una mentalidad implacable

Julián Quiñones sigue demostrando por qué es uno de los futbolistas más determinantes del momento. Tras una semana de ensueño en la que firmó un triplete para consagrarse como campeón de goleo en la liga de Arabia Saudita.

El atacante naturalizado mexicano recibió una nueva convocatoria con la Selección Nacional, consolidando un presente brillante que no es obra de la casualidad, sino de una mentalidad de máxima exigencia.

Lejos de ver su aventura en el Medio Oriente como un retiro dorado, el delantero ha mantenido intacto el nivel competitivo que lo llevó a la cima en el futbol. Al ser cuestionado sobre su adaptación y el gran momento que vive, Quiñones fue contundente sobre el secreto detrás de su rendimiento.

Si así te vayas al otro lado del mundo, creo que tienes que trabajar día con día para que tu trabajo sea bien visto y sea valorado. Lo importante es sentir la confianza y trabajar duro. No irse a relajar a las partes donde vas porque eso sería lo peor

Julián Quiñones | X: @AlQadsiahEN

La Pantera en la Selección

Esa misma convicción es la que traslada a su compromiso con la Selección de México. Con la mira puesta en los próximos retos de la Selección Mexicana, el delantero dejó claro que no bajará los brazos y que confía plenamente en los pasos que ha dado en su carrera, guiado siempre por su intuición y el respaldo de su entorno.

Julián Quiñones l MEXSPORT

Y vamos a pelear. Claro, yo siempre tomo la decisión segura de mí mismo, de lo que yo siento con el corazón y la he acertado en todos los pasos que he dado y estoy agradecido con eso, con todas las personas que me han apoyado en cada paso que he dado.