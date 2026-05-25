¡La Pantera se queda! Quiñones renueva en Arabia hasta el 2029
Después de su increíble participación en su encuentro contra el Al Ittihad con un triplete y consiguiendo el campeonato. Julián Quiñones renueva hasta el 2029 con el Al-Qadisiya.
Fue através de un video en el que hicieron oficial su extención de contrato en el club por 3 años más, además de que con con esta noticia se espera una nueva era del jugador en Arabia con mas victorias y récords por romper.
En 34 jornadas Quiñones anotó un total de 33 goles en la temporada 2025/26, convirtiéndose en campeón de goleo de la liga, “La Pantera” demostró una efectividad implacable, asegurando prácticamente un gol por partido.
Los números de Quiñones
Su brillante carrera en el futbol había sido destacada en territorio mexicano, con su participación en grandes clubs como lo son América, Tigres y Atlas. Consiguió 6 títulos de la liga y en su pertenecía con las Águilas fue parte del bicampeonato.
Quiñones ha sido pieza clave en los equipos a los que ha representado para conseguir títulos internacionales como lo fue la Concachampions en 2020 y la Copa Oro con la Selección Mexicana en 2025.
La Pantera en el Mundial
A menos de un mes del inicio de la fiesta mas grande del futbol, Quiñones junto con Fidalgo, se sumaron a la concentración nacional este 25 de mayo. La llegada de ambos elementos fortalece al conjunto mexicano, especialmente en la zona ofensiva y de generación de juego, pensando en la lista definitiva para la Copa del Mundo.