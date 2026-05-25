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Futbol

¡La Pantera se queda! Quiñones renueva en Arabia hasta el 2029

Julián Quiñones celebrando gol con Al-Qadisiya | x:@Alqadsiah
Estephania Carrera
Estephania Carrera 13:16 - 25 mayo 2026
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El delantero extiende su contrato con el Al-Qadisiya 3 años más

Después de su increíble participación en su encuentro contra el Al Ittihad con un triplete y consiguiendo el campeonato. Julián Quiñones renueva hasta el 2029 con el Al-Qadisiya.

Fue através de un video en el que hicieron oficial su extención de contrato en el club por 3 años más, además de que con con esta noticia se espera una nueva era del jugador en Arabia con mas victorias y récords por romper.

En 34 jornadas Quiñones anotó un total de 33 goles en la temporada 2025/26, convirtiéndose en campeón de goleo de la liga, “La Pantera” demostró una efectividad implacable, asegurando prácticamente un gol por partido.

Julián Quiñones | X: @AlQadsiahEN

Los números de Quiñones

Su brillante carrera en el futbol había sido destacada en territorio mexicano, con su participación en grandes clubs como lo son América, Tigres y Atlas. Consiguió 6 títulos de la liga y en su pertenecía con las Águilas fue parte del bicampeonato.

Quiñones ha sido pieza clave en los equipos a los que ha representado para conseguir títulos internacionales como lo fue la Concachampions en 2020 y la Copa Oro con la Selección Mexicana en 2025.

Gol de Quiñones en la Saudi Pro League | x:@Alqadsiah

La Pantera en el Mundial

A menos de un mes del inicio de la fiesta mas grande del futbol, Quiñones junto con Fidalgo, se sumaron a la concentración nacional este 25 de mayo. La llegada de ambos elementos fortalece al conjunto mexicano, especialmente en la zona ofensiva y de generación de juego, pensando en la lista definitiva para la Copa del Mundo.

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