"La promesa se cumplió": aficionada de Cruz Azul llevó las cenizas de su abuelita a los festejos del campeonato

Entre la euforia, los cánticos y la celebración por el campeonato de Cruz Azul, una historia terminó conmoviendo a cientos de aficionados. Durante los festejos del título, una aficionada celeste acudió acompañada de una urna con las cenizas de su abuelita para celebrar juntas, simbólicamente, un momento que habían esperado durante años.

El emotivo momento fue captado en video y difundido por RÉCORD, donde la seguidora explicó que su abuela era una apasionada del equipo y que siempre soñaron con volver a ver campeón a Cruz Azul.

Víctor Velázquez tras la obtención de la Décima con Cruz Azul | MEXSPORT

Una promesa que trascendió generaciones

De acuerdo con el testimonio compartido durante la celebración, la aficionada decidió llevar las cenizas como una forma de cumplir una promesa y hacer presente a una persona que fue clave en su historia como seguidora del club.

La escena reflejó cómo el futbol muchas veces va más allá del resultado deportivo y se convierte en una tradición familiar que pasa de generación en generación.

Jugadores de Cruz Azul en celebración tras la obtención del título del Clausura 2026 de la Liga MX | MEXSPORT

El video conmovió a redes sociales

Tras difundirse el momento, distintos usuarios reaccionaron con mensajes de apoyo y compartieron experiencias similares relacionadas con familiares que transmitieron el amor por un equipo. Muchos aficionados destacaron que el gesto representó una forma especial de recordar a quienes ya no están, pero siguen presentes en momentos importantes.

'YA LE LLORÉ. ESPERO QUE ESTÉ EN EL CIELO FESTEJANDO'



Definitivamente esto es más que un juego. Emotivo momento en los festejos de La Décima de Cruz Azul. 🩵🏆



📹 @pablo_LMtz pic.twitter.com/yH5QzkCu5q — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) May 25, 2026

Cruz Azul celebró su décimo campeonato

La historia ocurrió en medio de los festejos por el campeonato conseguido por Cruz Azul, que alcanzó su décima estrella y desató celebraciones entre miles de aficionados. Para algunos fue una noche histórica por el título; para esta aficionada, también fue una oportunidad para cumplir una promesa y celebrar un campeonato junto a una de las personas más importantes de su vida.