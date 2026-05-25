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Futbol

Oficial: Voit regresa con Necaxa y será la nueva marca que vista a los Rayos

Equipo Necaxa frente a Cruz Azul | IMAGO7
Equipo Necaxa frente a Cruz Azul | IMAGO7
REDACCIÓN RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD 13:17 - 25 mayo 2026
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El conjunto hidrocálido inicia una nueva etapa y deja atrás su relación con Pirma tras seis años

Necaxa hizo oficial uno de los movimientos que ya venía tomando fuerza en los últimos días: Voit será su nuevo patrocinador deportivo y la marca encargada del diseño y suministro de uniformes del equipo para la siguiente etapa de la institución.

El anuncio fue realizado por el club a través de sus canales oficiales con el mensaje que confirma el inicio de esta alianza.

Necaxa se había puesto adelante en el marcador | Imago7

Termina una etapa con Pirma

El acuerdo también representa el final de una relación importante para los Rayos. Pirma deja de vestir al club después de seis años de colaboración, periodo en el que acompañó distintas etapas deportivas y comerciales de la institución. Durante su despedida, la marca mexicana agradeció al equipo y a la afición por haber sido parte del proyecto y del crecimiento del club en los últimos años.

Un viejo conocido vuelve a Necaxa

Más allá del anuncio comercial, el acuerdo tiene un componente especial para los aficionados necaxistas: no será la primera ocasión que Voit esté ligada al equipo. La empresa ya había sido proveedora de uniformes del club entre 2008 y 2010, por lo que este movimiento representa el regreso de una relación que ya existió anteriormente y que ahora buscará escribir una nueva etapa.

Con el cambio de patrocinador deportivo, la expectativa ahora se centra en conocer los nuevos diseños que utilizará Necaxa durante la siguiente temporada. La afición espera el lanzamiento oficial de la nueva indumentaria, así como de la colección de entrenamiento y ropa de viaje que acompañará el regreso de Voit al conjunto hidrocálido.

Javier Ruiz, jugador de Necaxa, en festejo de gol en duelo ante Mazatlán de la Jornada 13 del Clausura 2026 | IMAGO7
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