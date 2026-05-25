Así era el mundo del deporte la última vez que Pumas levantó un título de Liga MX

Pumas volvió a quedarse a las puertas del campeonato, debido a que el conjunto universitario cayó 2-1 ante Cruz Azul en Ciudad Universitaria y aumentó a 15 años su racha sin conquistar la Liga MX, un título que no consigue desde el Clausura 2011.

La última consagración auriazul llegó el 22 de mayo de 2011, cuando el equipo dirigido por Guillermo Vázquez derrotó a Monarcas Morelia con marcador global de 3-2. En ese plantel destacaban jugadores como Javier Cortés, Francisco Palencia, Martín Bravo y Alejandro Palacios, quienes terminaron guiando a Pumas hacia la séptima.

Pumas en celebración del título de Liga MX en el Clausura 2011 | MEXSPORT

El panorama del futbol y del deporte mundial era distinto en 2015

El futbol mundial vivía la era dorada del Barcelona de Pep Guardiola, equipo que semanas después conquistaría la Champions League al vencer al Manchester United de Javier “Chicharito” Hernández en Wembley. Al mismo tiempo, la rivalidad entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo dominaba el escenario internacional y atravesaba uno de sus momentos más intensos.

Mientras tanto, Javier Hernández comenzaba a convertirse en figura internacional tras su llegada al futbol inglés, siendo uno de los mexicanos más mediáticos luego de fichar con el Manchester United.

Lionel Messi con Barcelona tras ganar la Champions League en 2011 | AP

En aquel 2011, Efraín Juárez todavía seguía activo como futbolista y estaba cerca de cerrar su llegada a la Real Sociedad de España procedente del Celtic de Escocia.

México también atravesaba uno de sus mejores años deportivos fuera del futbol, ya que Guadalajara fue sede de los Juegos Panamericanos de 2011, donde la delegación mexicana consiguió una actuación histórica al conquistar 133 medallas: 42 de oro, 41 de plata y 50 de bronce.

Pumas en celebración del título de Liga MX en el Clausura 2011 | MEXSPORT

En la Liga MX todavía permanecían algunos equipos como Estudiantes Tecos, Monarcas Morelia y Jaguares, clubes que años después desaparecerían del máximo circuito. Además, Chivas seguía siendo el máximo ganador del futbol mexicano con 11 títulos de Liga, apenas uno más que América.

Ese mismo año, la Selección Mexicana Sub-17 conquistó la Copa del Mundo disputada en México tras derrotar 2-0 a Uruguay en el Estadio Azteca. Por otra parte, Necaxa descendía al terminar penúltimo de la tabla con apenas 15 puntos, mientras que Ángel Reyna se coronaba campeón de goleo del Clausura 2011 con 13 anotaciones.