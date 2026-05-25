¿México será semifinalista? Comediante hipnotizado predijo hace seis años el título de Cruz Azul y el futuro del Tri

La conquista del décimo título de Cruz Azul no solo desató festejos entre los aficionados cementeros, también revivió un video que al principio nadie pensó que fuera a hacerse verdad, por lo que rápidamente se volvió.

Hace seis años, el comediante mexicano Paquito Maya participó en una dinámica de hipnosis donde realizó una sorprendente predicción relacionada con La Máquina y la Selección Nacional de México.

Six years ago, Mexican comedian Paquito Maya was hypnotized and predicted that Cruz Azul would become champions in 2026. 🏆✅



He also predicted that the Mexican National Team will reach the WORLD CUP SEMIFINALS. 🤯⏳ pic.twitter.com/D48NoITcwf — All Fútbol MX 🇲🇽 (@AllFutbolMX) May 25, 2026

Predijo el campeonato de Cruz Azul en 2026

Durante aquella dinámica realizada en 2020, Paquito Maya fue hipnotizado y lanzó una frase que hoy tiene impactados a muchos aficionados del futbol mexicano.

Cruz Azul Campeón | MIGUEL PONTÓN

El comediante aseguró que Cruz Azul se coronaría campeón en el año 2026, algo que terminó ocurriendo este fin de semana luego de que los celestes vencieran a Pumas para conquistar la Liga MX.

Tras cumplirse la “profecía”, el video comenzó a circular nuevamente en TikTok y X, donde miles de aficionados reaccionaron sorprendidos por la coincidencia.

Cruz Azul Campeón Clausura 2026 | IMAGO7

La otra predicción que ilusiona a México

Sin embargo, lo que más llamó la atención no fue únicamente el campeonato de Cruz Azul.

En el mismo video, Paquito Maya también aseguró que México llegaría a las Semifinales de la Copa del Mundo 2026, algo que inmediatamente encendió la ilusión de los aficionados de cara al Mundial que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.

La Selección Mexicana jamás ha conseguido disputar unas Semifinales en una Copa del Mundo, por lo que la predicción tomó todavía más fuerza entre los usuarios en redes sociales tras cumplirse lo relacionado con Cruz Azul.