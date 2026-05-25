Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Empelotados

¿México será semifinalista? Comediante hipnotizado predijo hace seis años el título de Cruz Azul y el futuro del Tri

Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 12:17 - 25 mayo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Añadir como fuente preferida en Google
Paquito Maya aseguró en 2020 que La Máquina sería campeón en 2026 y también lanzó una inesperada predicción sobre la Selección Mexicana

La conquista del décimo título de Cruz Azul no solo desató festejos entre los aficionados cementeros, también revivió un video que al principio nadie pensó que fuera a hacerse verdad, por lo que rápidamente se volvió.

Hace seis años, el comediante mexicano Paquito Maya participó en una dinámica de hipnosis donde realizó una sorprendente predicción relacionada con La Máquina y la Selección Nacional de México.

Predijo el campeonato de Cruz Azul en 2026

Durante aquella dinámica realizada en 2020, Paquito Maya fue hipnotizado y lanzó una frase que hoy tiene impactados a muchos aficionados del futbol mexicano.

Cruz Azul Campeón | MIGUEL PONTÓN
Cruz Azul Campeón | MIGUEL PONTÓN

El comediante aseguró que Cruz Azul se coronaría campeón en el año 2026, algo que terminó ocurriendo este fin de semana luego de que los celestes vencieran a Pumas para conquistar la Liga MX.

Tras cumplirse la “profecía”, el video comenzó a circular nuevamente en TikTok y X, donde miles de aficionados reaccionaron sorprendidos por la coincidencia.

Cruz Azul Campeón Clausura 2026 | IMAGO7

La otra predicción que ilusiona a México

Sin embargo, lo que más llamó la atención no fue únicamente el campeonato de Cruz Azul.

En el mismo video, Paquito Maya también aseguró que México llegaría a las Semifinales de la Copa del Mundo 2026, algo que inmediatamente encendió la ilusión de los aficionados de cara al Mundial que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.

La Selección Mexicana jamás ha conseguido disputar unas Semifinales en una Copa del Mundo, por lo que la predicción tomó todavía más fuerza entre los usuarios en redes sociales tras cumplirse lo relacionado con Cruz Azul.

Jesús Gallardo, jugador de la Selección Mexicana y Toluca | IMAGO7
Lo Último
14:41 ¡No se conforman! Cruz Azul busca el título de la Concachampions
14:32 ¡Se acuerda de Anselmi! Rotondi le "dedica" la Décima de Cruz Azul al técnico argentino
14:26 ¡La Máquina no descansa! Cruz Azul apunta a sumar refuerzos para el Apertura 2026
14:23 Tom Holland presente en el partido de Messi con el Inter Miami
14:06 Historia de los Mundiales: Suecia 1958, el inicio del legado brasileño y la consagración de Pelé
13:52 ¡Les sobraron hue***! Así fue el mensaje de celebración de Víctor Veláquez con Cruz Azul
13:52 "La promesa se cumplió": aficionada de Cruz Azul llevó las cenizas de su abuelita a los festejos del campeonato
13:47 ¿La copa no se toca? Nathan Silva revive la maldición tras caída de Pumas ante Cruz Azul
13:32 El renacer de Jeremy Márquez en el Cruz Azul campeón de Joel Huiqui
13:17 Oficial: Voit regresa con Necaxa y será la nueva marca que vista a los Rayos