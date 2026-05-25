El renacer de Jeremy Márquez en el Cruz Azul campeón de Joel Huiqui

Jeremy Márquez pasó de ser un jugador relegado a la banca a convertirse en una pieza clave para Joel Huiqui en el campeonato de Cruz Azul en el Clausura 2026. El mediocampista encontró confianza y protagonismo en la Liguilla gracias a su intensidad, sacrificio y equilibrio dentro del equipo.

El exjugador del Atlas respondió con actuaciones importantes, incluyendo un gol en semifinales ante Chivas, y terminó siendo uno de los hombres de confianza de Huiqui. Su crecimiento coincidió con la llegada del técnico mexicano, quien llevó a La Máquina hasta la obtención de la décima estrella tras vencer a Pumas en Ciudad Universitaria.

Jeremy Márquez pasó de ser un jugador con protagonismo intermitente a convertirse en una de las piezas más importantes de Cruz Azul en la conquista del Clausura 2026 bajo el mando de Joel Huiqui.

Jeremy Márquez, jugador de Cruz Azul | IMAGO7

La mejora de Márquez

El mediocampista mexicano vivió un proceso de crecimiento importante desde su llegada a La Máquina. En su primer torneo con Nicolás Larcamón disputó 17 partidos, aunque únicamente cinco como titular, acumulando 756 minutos y aportando tres goles.

Para su segundo semestre con el conjunto celeste, Jeremy comenzó a ganar mayor protagonismo dentro del equipo. Participó en 22 encuentros, 19 de ellos desde el arranque, alcanzando 1587 minutos y consolidándose como una de las opciones más constantes en el mediocampo cementero.

Sin embargo, fue con la llegada de Joel Huiqui cuando Márquez encontró su mejor versión. El estratega mexicano decidió modificar su posición y colocarlo como lateral por el sector derecho, movimiento que terminó siendo uno de los grandes aciertos del campeonato.

Joel Huiqui, entrenador de Cruz Azul | MEXSPORT

Desde esa zona del campo, Jeremy mostró intensidad, recorrido y una gran capacidad para aportar tanto en defensa como en ataque. Su adaptación fue inmediata y rápidamente se convirtió en un futbolista inamovible dentro del esquema de Huiqui.