¡Se acuerda de Anselmi! Rotondi le "dedica" la Décima de Cruz Azul al técnico argentino

Joel Huiqui puso el último ladrillo en la construcción del Décimo título de Liga MX de Cruz Azul, pero fue un logro que empezó a gestarse desde antes. Cuando en el Clausura 2024 llegó al banquillo Martín Anselmi, el equipo cementero volvió a ilusionarse y nuevamente fue protagonista, luego de que un semestre antes, en el Apertura 2023, terminó en el sitio 16.

Aunque en ese certamen el título se le negó a la Máquina, se sentaron las bases para crear un equipo fuerte, el cual -incluso con cambios de estrategas- llegó en cinco torneos consecutivos a Semifinales, un récord de la institución. Además, con Anselmi llegaron jugadores como Gonzalo Piovi, Gabriel 'Toro' Fernández y Kevin Mier, mientras que otros como Erik Lira, Carlos Rodríguez y Carlos Rotondi tomaron un gran nivel.

Carlos Rotondi con Martín Anselmi en celebración con Cruz Azul | IMAGO 7

Por ello, este domingo tras el triunfo de los cementeros sobre Pumas, Anselmi no perdió oportunidad de felicitar a Cruz Azul y en una historia de Instagram etiquetó a Lira, Piovi, Charly y Rotondi. Los dos últimos recompartieron la publicación, y en el caso del atacante argentino, mandó un mensaje de cariño para su antiguo entrenador.

La respuesta de Rotondi a Anselmi

En su publicación, el técnico argentino se centró puntualmente en Rotondi, ya que incluyó una fotografía del jugador llorando tras la Final del Clausura 2024, en la cual cometió el penal que le dio el título a América. El volante también se equivocó un semestre más tarde, ahora en Semifinales, por lo que su gol de la victoria este domingo ante Pumas fue una manera de reivindicarse.

Charly y Rotondi reaccionaron al mensaje de Anselmi | CAPTURA DE PANTALLA

"Así tenía que llegar, la merecen más que nadie", escribió Anselmi, ante lo cual Rotondi recompartió la publicación y compartió el título con el estratega. "Sos parte de todo esto, profe. Te quiero mucho", fue el comentario del atacante argentino. Por su parte, Charly Rodríguez republicó la imagen, junto con otras felicitaciones que recibió a lo largo del domingo y el lunes.

¿Qué jugadores que perdieron la Final con Anselmi ganaron la Décima?

Además de Charly, Rotondi, Lira y Piovi, seis jugadores más que estuvieron en la Final perdida contra las Águilas en el Estadio Azteca siguen en el plantel con Cruz Azul. Tres de ellos son Kevin Mier, Andrés Gudiño y Willer Ditta, mientras que los otros tres son los juveniles Amaury Morales, Mateo Levy y Bryan Gamboa. En el caso del 'Toro' Fernández, aunque llegó a la Máquina en el Clausura 2024, no estuvo en la Final porque desde la Jornada 6 sufrió una rotura de ligamentos.