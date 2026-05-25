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Futbol

"Yo no confió en esto": Nathan Silva no siente culpa por el Subcampeonato de Pumas en la Liga MX

Nathan Silva, de Pumas, en festejo ante América | MEXSPORT
Estephania Carrera
Estephania Carrera 15:27 - 25 mayo 2026
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Nathan Silva no cree en “maldiciones” confiaba en el trabajo de la institución universitaria

Tras el subcampeonato de la Liga MX, Nathan Silva asegura que la derrota frente a Cruz Azul en la Final de Vuelta no fue por haber tocado el trofeo antes e ganarlo, como se cree en muchas supersticiones.

El defensa acarició el trofeo del campeonato de la Liga MX antes de la Final, aunque parece una una reacción normal e inocente previa a una final, jugadores y aficionados tienen la creencia de que el trofeo no debe ser tocado antes de ganarlo en el encuentro en donde se disputa el título.

Nathan Silva toca el trofeo de campeón del Clausura 2026 | CAPTURA DE PANTALLA DE TV AZTECA

Mas allá del resultado, Silva asegura que dicha acción no tiene nada que ver con la victoria del Cruz Azul, el brasileño asegura que confiaba en el trabajo de la institución por su desempeño a lo largo del torneo.

Yo no confió en esto, yo confié en el trabajo y en el esfuerzo. No tengo nada que decir

Además expresó lo dolida que esta la institución auriazul, a pesar de la derrota aseguró que ya tienen vista al próximo torneo porque a pesar de no conseguir la octava asegura que mejoraron resultados que en torneos anteriores.

Pumas perdió la Gran Final del Clausura 2026 | Imago7

"Maldiciones" que arrastran al subcampeón

  • Súperlider: De 76 Liguillas solamente 22 equipos han logrado conseguir el campeonato después de pocisionarse en el primer lugar del torneo.

  • Eliminación azulcrema: Esta superstición se ha convertido en una narrativa constante en Liguillas, en los recientes torneos “el verdugo” del América no logra conseguir el título de la liga.

  • Tocar el trofeo antes de ganarlo: La creencia que ha llenado a Silva de criticas pues esta idea no solo se tiene en la Liga MX, incluso Cristiano Ronaldo ha advertido sobre la mala suerte que te puede traer tocar la copa antes de ser ganarla.

  • Subcampeón: En los 26 años de la Liga con torneos cortos, solo tres equipos han logrado el torneo siguiente quedar campeón después de quedar en segundo lugar.

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