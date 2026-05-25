"Yo no confió en esto": Nathan Silva no siente culpa por el Subcampeonato de Pumas en la Liga MX

Tras el subcampeonato de la Liga MX, Nathan Silva asegura que la derrota frente a Cruz Azul en la Final de Vuelta no fue por haber tocado el trofeo antes e ganarlo, como se cree en muchas supersticiones.

El defensa acarició el trofeo del campeonato de la Liga MX antes de la Final, aunque parece una una reacción normal e inocente previa a una final, jugadores y aficionados tienen la creencia de que el trofeo no debe ser tocado antes de ganarlo en el encuentro en donde se disputa el título.

Nathan Silva toca el trofeo de campeón del Clausura 2026 | CAPTURA DE PANTALLA DE TV AZTECA

Mas allá del resultado, Silva asegura que dicha acción no tiene nada que ver con la victoria del Cruz Azul, el brasileño asegura que confiaba en el trabajo de la institución por su desempeño a lo largo del torneo.

Yo no confió en esto, yo confié en el trabajo y en el esfuerzo. No tengo nada que decir

¡ROMPIÓ EL SILENCIO! 🤫



Nathan Silva habló sobre la polémica acción de haber tocado el trofeo antes de la final. A lo que respondió que el no confiaba en eso.



📹: @DanielEstradaN pic.twitter.com/FhWtj2cuKQ — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) May 25, 2026

Además expresó lo dolida que esta la institución auriazul, a pesar de la derrota aseguró que ya tienen vista al próximo torneo porque a pesar de no conseguir la octava asegura que mejoraron resultados que en torneos anteriores.

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