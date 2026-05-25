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Futbol

¡En su casa y con su gente! Arde en fuego una camiseta de Pumas por el título de Cruz Azul

Afición de Pumas en Ciudad Universitaria | IMAGO7
Estephania Carrera
Estephania Carrera 16:12 - 25 mayo 2026
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La décima de Cruz Azul causa reacciones en el estadio por los festejos

En el Estadio Olímpico Universitario, los aficionados del Cruz Azul comenzaron la celebración dentro del recinto tras el campeonato de la Máquina. Mientras los celestes festejaban dentro de la cancha, un video se hizo viral en donde se apreciaba una camiseta de los Pumas ardiendo en llamas en una barra del estadio.

Aunque no es seguro si la afición auriazul fue la responsable de la quema por “despecho” tras perder la Final o si fue entre los festejos de los seguidores celestes al ganar la décima copa. Los festejos en CU subieron de tono.

Al finalizar el partido, los ánimos en las tribunas se empezaron a tensar, pues por un lado estaban los fans auriazules exigiendo a los seguidores de la Máquina que salieran de su estadio, mientras que los aficionados celestes festejaban y decían que el olímpico ya era “su casa”.

Jugadores de Cruz Azul en celebración tras la obtención del título del Clausura 2011 de la Liga MX | MEXSPORT
Jugadores de Cruz Azul en celebración tras la obtención del título del Clausura 2026 de la Liga MX | MEXSPORT

La obsesión por la casa

Desde el torneo pasado, la rivalidad entre Cruz Azul y Pumas ha aumentado por un tema en especifico, el Estadio Olímpico Universitario. Pues al no tener casa propia, los celestes en el Apertura 2025 jugaban como local en CU.

Pumas perdió la Gran Final del Clausura 2026 | Imago7

Mientras que Pumas ha tenido una sequía de títulos desde hace 15 años, la Máquina ha ganado en el ultimo año la Concachampions 2025 y el campeonato del Clausura 2026, ambos títulos en el Estadio Olímpico Universitario. 

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