¡Dolido! Uriel Antuna se disculpa con la afición de los Pumas, tras expulsión, con emotivo mensaje

Después de algunas horas que Pumas terminara con el sueño de conseguir su octava estrella en la Liga MX; Uriel Antuna salió a dar la cara través de redes sociales para disculparse con la afición de los Universitarios por esa expulsión en los últimos minutos del juego.

¿Qué dijo Antuna?

“Querida afición Puma: Primero que nada, mi gracias por volverme a hacer sentir parte del futbol, de lo que es Pumas, de lo que representa esta familia, esta institución y este equipo. Gracias por recibirme, pero sobre todo por abrirle las puertas a mi familia” resaltó en una historia en instagram.

Roja de Antuna en la Final Pumas contra Cruz Azul | MEXSPORT

Antuna resaltó su cariño a la institución: ““Desde el día 1 que pisé Cantera se sintió el amor y lo acogedor que es este club, y siempre estaré eternamente agradecido con mis compañeros, cuerpo técnico, cuerpo médico, utileros, masajistas, nutriólogos, todo el staff y directivos por abrirnos las puertas y hacernos sentir en casa.”

“Al llegar a este equipo, llegué con mucha ilusión y muchas ganas de salir adelante, de hacer cosas que nadie se atreve a hacer, y ustedes hicieron que todo fuera más fácil”, remarcó el jugador que llegó procedente de Tigres.

Uriel Antuna en celebración con Pumas | IMAGO 7

El atacante ofreció sus disculpas: “También me gustaría disculparme por lo sucedido. Aunque no se logró el objetivo que nos habíamos puesto como equipo, recuperamos todos juntos, como familia, la identidad del club, el carácter, la garra y la lucha que caracteriza a Pumas.

“Estoy seguro de que regresaremos más fuertes que nunca, con esa misma hambre con la que llegué el primer día, y no pienso rendirme ni irme. Lo intentaría una y otra vez por este club, por la gente que nos apoya cada fin de semana y por nuestras familias, que se merecen una alegría después de tantos años”, resaltó.

Uriel Antuna, de Pumas, ante América l Miguel Pontón

Antuna quiere la revancha

Tras el episodio triste que vivió Uriel Antuna con esa entrada imprudente sobre Jeremy Márquez en el agregado del segundo tiempo resalta que quiere la revancha: “ No pienso rendirme hasta salir campeón con este club.”

El exseleccionado mexicano mostró sus buenos deseos al equipo que le dio una oportunidad más dentro del futbol mexicano para tomar un segundo o tercer aire: “Que Dios bendiga a Pumas y a esta hermosa institución.