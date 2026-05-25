“Se lo regalaron estos cabrones”: Así fue el inédito gesto de Efraín Juárez al gol de Rotondi

Momento que se quedará en la memoria del futbol mexicano fue el gesto que realizó Efraín Juárez tras el gol definitivo de Rodolfo Rotondi en los últimos minutos de la Final en el Estadio Olímpico Universitario para condenar a los Pumas.

Cuando se jugaban los últimos minutos el tanto cayó como balde agua helada dejando su semblante de decepción junto a Luis Pérez en el área técnica justo con el gol y simplemente dirigió unas palabras a su asistente.

“Vale ve… wey, se lo regalaron wey, se acabó, se lo regalaron estos cabrones”, fueron las únicas palabras que lanzó mientras la locura se desataba en las gradas con la parcialidad de la afición visitante.

Efraín Juárez en la Final de Liga MX vs Cruz Azul | MEXSPORT

¿Cómo fue la Vuelta en CU?

Cruz Azul tuvo las opciones en los primeros minutos del encuentro, pero Keylor Navas demostró su experiencia en este tipo de escenarios con atajadas claves para salvar su arco.

Durante el torneo, Pumas se acostumbró a estar en los escenarios más inesperados, y cuando más sufría ante Cruz Azul, Robert Morales hizo estar al Olímpico Universitario al abrir el marcador al minuto 31.

Pumas perdió la Gran Final del Clausura 2026 | Imago7

Universidad Nacional tomó confianza y manejó el partido, mientras Cruz Azul presentaba problemas, especialmente con la salida de José Paradela por una lesión. Rodolfo Rotondi hizo temblar a la afición auriazul con un cabezazo que Navas atajó correctamente.

Carlos Rotondi, jugador de Cruz Azul | IMAGO7

La voltereta en CU

La Máquina creció en la segunda mitad y consiguió el gol del empate con una anotación en propia puerta de Rubén Duarte. El desgaste físico fue evidente en Pumas, y las bajas del once titular se emparejaron con la lesión de Adalberto Carrasquilla, la cual preocupa de cara al Mundial.

Sobre los minutos finales del tiempo reglamentario, Uriel Antuna, exjugador de Cruz Azul salió expulsado, lo que mermó al equipo en mayor medida. La Máquina aprovechó y con gol de Carlos Rotondi se quedó con el título.