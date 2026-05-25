El Apunte del Director: La Décima contra todo y Cruz Azul no para

En el torneo menos probable, Cruz Azul conquistó La Décima. Iniciaron el Clausura sin inmueble de local al cuarto para la hora porque la UNAM no quiso prestarles el Olímpico, al que convirtieron en su casa con dos espectaculares títulos, la Conca y la Liga MX de anoche, y récord de 30 al hilo sin perder. Pumas debe replantearse la pregunta de que La Máquina no tiene estadio, porque CU es celeste.

Los aniquilaron antes de tiempo, dijeron que la habían ‘cruzazuleado’ por quitar a Larcamón para la última jornada y poner a Huiqui, pero con siete partidos Joel hizo eco en la eternidad, conquistó a la afición, al plantel y será el técnico del proyecto cementero.

EL FUTBOL SE LAS DEBÍA, ¡A ROTONDI!

A Rotondi, el futbol le tenía una deuda pendiente, fue extrema la crítica tras las eliminatorias ante el América, pero anoche quedó saldada con el gol de La Décima; estuvo a punto de arrojar la toalla el año pasado, pero se quedó a ser campeón.

Le restaron valor a Kevin por sus fallas y atajó dos de gol en la Final. Pocos creyeron en Gudiño, pero fue gran reemplazo. A Charly lo bajaron de Selección para que fuera el mejor de la Liguilla. El Toro volvió de lesiones y de estar apartado, fue su revancha. Paradela y Palavecino fueron criticados por su alto costo, que al final resultó poco.

EL PROYECTO DE ALONSO CRECE

Así hay una lista de revanchas en Cruz Azul que parece interminable. A Iván Alonso lo pusieron fuera en cada oportunidad, cuestionaron su proyecto, le inventaron chismes, lo pusieron a prueba y anoche les contestó con lo único que parece valer en el cruel futbol profesional de hoy, otro título. Felicidades, Mathias Cardacio, Andrés Payseé, Carlos Nicola y al resto del equipo, ¡qué trabajo!

EL BACHE HISTÓRICO ERA BILLY

Una Liga MX en 30 años, ¡una en tres décadas, cuando eran tan ganadores! Tras las salidas de Billy y Alfredo Álvarez y de Víctor Garcés, el negocio de las derrotas se fue y todo cambió, se ordenó. En cinco años de la nueva administración, bajo la presidencia del ingeniero Víctor Velázquez esta ya es la segunda Liga MX, ¡la segunda en un lustro! Más una Concacaf, dos años al hilo como equipo de la temporada, un Campeón de Campeones, una Supercopa de Liga MX y lo que falta. ¿Ya viste la película ‘Azul oscuro, azul celeste’? Te quedará todo más claro. El bache histórico era Billy.

NO HABRÁ MÁS FESTEJO POR AHORA

Anoche cantaron y bailaron, rieron, lloraron, algunos gritaron, bebieron y convivieron con sus familias y amigos. Fue la fiesta celeste por La Décima en el hotel, con el equipo y miembros de la Cooperativa, una celebración íntima y necesaria para liberar la presión por al fin volver a ser campeones de Liga MX.

Por ahora no habrá celebración masiva con la afición cementera, anoche rompieron filas y volverán a pretemporada antes de que acabe el Mundial. El festejo con los celestes será ya empezado el Apertura 26, también se lo deben a sus fieles. Ya vendrá, paciencia.

¿Y DE PUMAS? EFRAÍN LOS HIZO SOÑAR