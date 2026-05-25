Oficial: Nicolás Larcamón será entrenador del Sporting de Gijón para la próxima temporada

Nicolás Larcamón ya tiene nuevo equipo. El estratega argentino fue anunciado oficialmente como nuevo entrenador del Real Sporting de Gijón para la temporada 2026-27, marcando así su primera experiencia en el futbol europeo.

Después de su etapa en la Liga MX, donde dirigió a equipos como Puebla, León, Necaxa y recientemente a Cruz Azul, Larcamón tendrá ahora el desafío de devolver protagonismo a uno de los clubes históricos del futbol español.

Comunicado oficial: Nicolás Larcamón, entrenador del Sporting para la próxima temporada. — Real Sporting (@RealSporting) May 25, 2026

Larcamón tendrá su primera aventura en Europa

El técnico argentino firmó contrato hasta junio de 2027 y tomará el lugar de Borja Jiménez en el banquillo rojiblanco. La directiva del Sporting apostó por el perfil del exentrenador cementero debido a su estilo ofensivo, su capacidad para construir proyectos y el crecimiento que mostró en el futbol mexicano.

La llegada del argentino representa uno de los movimientos más importantes de su carrera, ya que será la primera vez que dirija en el futbol europeo tras consolidarse como uno de los técnicos sudamericanos con mayor proyección en los últimos años.

Nicolás Larcamón festejando el gol de Omar Campos en un partido | IMAGO7

El técnico que ayudó a construir al Cruz Azul campeón

Aunque no pudo levantar el título con Cruz Azul, Larcamón fue una pieza importante en la construcción del proyecto del Clausura 2026 que terminó conquistando el décimo campeonato de Liga MX.

Durante su gestión, La Máquina mostró momentos de gran nivel futbolístico y logró consolidarse como uno de los equipos más competitivos del torneo regular. Sin embargo, una mala racha en la recta final provocó su salida antes de la Liguilla.

A pesar de ello, muchos aficionados y analistas reconocen que gran parte de las bases del equipo campeón fueron construidas durante el proceso encabezado por el argentino.

Cruz Azul Campeón Clausura 2026 | MIGUEL PONTÓN

Sporting busca volver a Primera División

El reto para Larcamón no será sencillo. El Sporting de Gijón acumula varias temporadas en la Segunda División española y la misión principal será regresar al club a LaLiga.

La institución asturiana confía en que el argentino pueda imprimir una identidad ofensiva y competitiva al equipo para pelear por el ascenso en la próxima campaña.