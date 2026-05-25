Cruz Azul entra al club de los 10 títulos tras coronarse en Ciudad Universitaria

Cruz Azul volvió a tocar la gloria del futbol mexicano, La Máquina se proclamó campeona del Clausura 2026 tras vencer a Pumas con marcador global de 2-1 y consiguió así su décimo título, ingresando oficialmente al selecto grupo de clubes con diez o más campeonatos en la historia de la Liga MX.

El conjunto celeste levantó el trofeo en Ciudad Universitaria, escenario donde hace apenas un año también había conquistado la Concachampions. Ahora, el equipo cementero suma una nueva página dorada a su historia y se coloca junto a Guadalajara, Toluca y América como los únicos clubes que han alcanzado la cifra de doble dígito en campeonatos de liga.

Cruz Azul construyó gran parte de su grandeza durante las décadas de los 60 y 70, etapa en la que recibió el apodo del “Campeonísimo”. Tras ascender a Primera División en 1964, el club rápidamente se convirtió en el equipo dominante del futbol mexicano al conquistar siete títulos en poco más de una década.

Christian Ebere y Carlos Rotondi, de Cruz Azul | IMAGO7

Entre las coronas más recordadas aparece la temporada 1971-72, cuando derrotaron al América 4-1, además del histórico tricampeonato conseguido entre 1971 y 1974. Aquella generación marcó una época dentro del futbol nacional y convirtió a La Máquina en uno de los clubes más importantes del país.

Después de esa era dorada, Cruz Azul atravesó una larga sequía de más de 15 años sin levantar el campeonato. Fue hasta el invierno de 1997 cuando el conjunto celeste volvió a coronarse de la mano de Carlos Hermosillo, uno de los máximos ídolos en la historia de la institución.

La novena estrella llegó en el Guard1anes 2021 bajo el mando de Juan Reynoso, torneo en el que Cruz Azul rompió otra pesada racha tras casi 24 años sin ser campeón. Cinco años después, el conjunto cementero volvió a conquistar el futbol mexicano y alcanzó finalmente la ansiada décima corona.

Actualmente, América lidera la lista histórica con 16 campeonatos, mientras que Chivas y Toluca cuentan con 12 títulos cada uno. Ahora Cruz Azul se suma oficialmente al grupo de los más ganadores del país.

Joel Huiqui y Vicente Sánchez, de la Sub-21 al campeonato

La historia detrás de este título también tiene nombres inesperados. Joel Huiqui y Vicente Sánchez pasaron de dirigir categorías juveniles a convertirse en piezas fundamentales para que Cruz Azul levantara el campeonato.

Vicente Sánchez tomó el mando tras la salida de Martín Anselmi y consiguió una etapa histórica con La Máquina, al conquistar la Concachampions y mantener una racha de 19 partidos sin derrota. Sin embargo, dejó el cargo para darle paso a Nicolás Larcamón.