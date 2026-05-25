¿Dónde jugará Cruz Azul el próximo torneo?

Después de un par de torneos lejos de su casa habitual, todo apunta a que La Máquina regresará al Estadio Banorte, a partir del Apertura 2026, inmueble donde además tendría asegurada su permanencia hasta el año 2031.

Tras la remodelación del Coloso de Santa Úrsula rumbo a la Copa del Mundo de 2026, la directiva celeste tendría prácticamente cerrado su retorno al histórico recinto, poniendo fin a la etapa en la que el equipo disputó sus encuentros como local entre el Estadio Olímpico Universitario y el Cuauhtémoc.

Willer Ditta celebrando frente a la afición de Cruz Azul | IMAGO7

La 'casa' de la Máquina

Cruz Azul mantiene un acuerdo multianual para jugar en el Azteca durante los próximos años, situación que le permitirá darle estabilidad a su proyecto deportivo y comercial de cara al futuro.

Además, el regreso al inmueble representaría también un impulso económico importante para la institución, tomando en cuenta la capacidad del estadio, los ingresos por taquilla y el impacto comercial que genera disputar partidos en uno de los escenarios más importantes del continente.

Panorámica de la reinauguración del Estadio Banorte | MEXSPORT

El conjunto cementero abandonó el inmueble en 2024 debido a las obras de modernización para el Mundial, por lo que tuvo que buscar sedes alternas mientras avanzaban los trabajos. Durante ese periodo, el equipo encontró en Ciudad Universitaria una sede temporal donde logró conectar nuevamente con parte de su afición, aunque la incertidumbre sobre una casa definitiva se mantuvo presente durante los últimos torneos.

Incluso, el paso de Cruz Azul por el Estadio Cuauhtémoc dejó momentos destacados y buenas entradas en Puebla, pero dentro de la institución siempre existió la intención de volver a Santa Úrsula una vez concluidas las adecuaciones del estadio mundialista.

Compartirán casa de nueva cuenta con su rival

De esta manera, Cruz Azul compartiría nuevamente estadio con el América en uno de los recintos más emblemáticos del futbol mexicano, además de volver al escenario donde conquistó algunos de los títulos más importantes de su historia. El Azteca ha sido parte fundamental de la identidad reciente del club, especialmente durante la obtención de campeonatos y noches memorables tanto en Liga MX como en torneos internacionales.

Erik Lira y Billy Álvarez | MEXSPORT

A nivel deportivo, el regreso también significaría estabilidad para el proyecto encabezado por la directiva cementera, que busca consolidar al equipo como uno de los protagonistas constantes del futbol mexicano. Tener una sede fija permitiría fortalecer el vínculo con la afición y generar una mayor identidad en torno al equipo después de varios cambios de localía en poco tiempo.