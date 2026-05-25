¡La revancha de Joel Huiqui! 15 años después, el entrenador celeste logró vencer a Pumas en su estadio

Dentro de las historias que se han contado en la Gran Final del futbol mexicano en la que Cruz Azul se convirtió en campeón, una tiene como protagonista al más reciente entrenador que se convierte en monarca de la Liga MX.

Joel Huiqui se ha convertido en el campeón en el Estadio Olímpico Universitario, mismo en el que perdió 15 años en el pasado cuando era jugador de Monarcas Morelia.

Joel Huiqui, entrenador de Cruz Azul | IMAGO7

Huiqui regresó a CU en una Final

Tan solo unos cuantos días después de que se cumplieran 15 años de la última victoria de Pumas en una Gran Final, Cruz Azul visitó el Estadio Olímpico Universitario para definir al equipo que destronaría a Toluca como el máximo monarca del certamen.

La Máquina se ha convertido en el campeón del futbol mexicano en casa de uno de sus acérrimos rivales, pero con Joel Huiqui encabezando el plantel que arrebató la gloria en el recinto de Pumas. Esto ha hecho recordar que los auriazules han ganado solo un campeonato en los últimos 15 años, precisamente con una parte importante de la historia.

Once inicial de Morelia en la Final ante Pumas en 2011 | MexSport

Uno de los defensores centrales de aquel partido del Clausura 2011 en el equipo purépecha era Joel Huiqui, quien utilizó en aquella ocasión el número 33; junto a él, se encontraban algunos jugadores como Adrián Aldrete, casualmente también campeón con Cruz Azul en 2021 y Luis Gabriel Rey, uno de los máximos goleadores de la Liga MX.

En ese partido, Huiqui tuvo que ver como su rival se coronaba, pero ahora, aunque ya no como jugador, sino al mando de un equipo, ha logrado tomar revancha de un momento triste de su carrea.

Joel Huiqui apunta a quedarse en Cruz Azul tras conquistar la décima

Joel Huiqui cumplió el sueño de levantar la décima estrella con Cruz Azul y, tras coronarse campeón del Clausura 2026, dejó claro que su deseo es continuar como entrenador de La Máquina. El estratega mexicano aseguró que le encantaría mantenerse al frente del proyecto celeste, sobre todo después de que el ingeniero Víctor Velázquez le manifestó su intención de darle continuidad tras el campeonato.

Huiqui en la Final ante Pumas | MexSport

El técnico cementero reconoció que su permanencia todavía debe hacerse oficial, pero señaló que existe disposición de ambas partes para que el vínculo continúe. “Me encantaría quedarme. Mi sueño está cumplido. He tenido grandes momentos como jugador y como técnico. El presidente lo mencionó, que le gustaría que me quedara y me encantaría. Solo hay que hacerlo oficial”, expresó Huiqui después de conseguir el título.