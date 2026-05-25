"Nunca había estado tan estresado": Erik Lira confiesa los nervios que sufrió durante la Gran Final

Orgullo y pasión son dos palabras que describen a la perfección a Cruz Azul, escuadra que una vez más puede gritar al mundo que son los monarcas de la Liga MX. El equipo dirigido por Joel Huiqui mostró pundonor en una noche mágica en el Estadio Olímpico Universitario, que aunque tuvo una mayoría auriazul, la parcialidad celeste siempre se hizo sentir.

Uno de los personajes que vivió el partido como aficionado fue Erik Lira, capitán de La Máquina. El mediocampista no pudo participar con el conjunto celeste en la Liguilla debido al acuerdo de los clubes con la Selección Mexicana; Lira fue uno de los convocados por Javier Aguirre para la concentración del Tricolor.

Erik Lira y Víctor Velázquez | MEXSPORT

En entrevista con TV Azteca, el capitán celeste y contención del Tri mencionó que la Gran Final del Clausura 2026 fue uno de los días más emocionantes, pero a la vez de los más complicados de su carrera futbolística.

"Creo que nunca había estado tan estresado. Desde las siete de la mañana me desperté y no sabía ni qué hacer; me picaba como si fuera a jugar. Estoy muy orgulloso de pertenecer a Cruz Azul", comentó visiblemente emocionado el jugador celeste.

Cruz Azul Campeón Clausura 2026 | MIGUEL PONTÓN

Agradecimiento especial al Tricolor

Además de las palabras para su club, Erik Lira también reconoció el apoyo de la Selección Mexicana. El contención, oriundo de la Ciudad de México, agregó que a partir del día de mañana estará enfocado al 100 por ciento con la Copa del Mundo.

"La verdad no tengo palabras, agradecer a la Selección que hizo posible esto. El poder estar aquí con mis compañeros y abrazarlos y decirles 'hoy vamos a ser historia' no tiene precio. Agradecerles y a disfrutar hoy, que mañana tengo que entrenar", agregó Lira.

¿Charly Rodríguez a Selección Mexicana?

Por último, Erik Lira también se encargó de reconocer el trabajo de su compañero y amigo Charly Rodríguez, quien aún busca ser parte de la lista final de Javier Aguirre. El mediocampista aseguró que su compadre tuvo una Liguilla superlativa.

"Charly juega, lo que jugó y lo que ha jugado, él y 10 más, somos muy grandes. La verdad que es un equipo que lo merecíamos y lo demostramos hoy en la cancha", sentenció el jugador celeste.