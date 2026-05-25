Charly Rodríguez y la coronación de un largo proceso: “este grupo lo merecía”

Han sido años de altibajos en Cruz Azul, pero siempre con esa sensación de que podía ser Campeón. Luego de varios intentos, La Máquina por fin se pudo coronar en el Clausura 2026 para bordarse la décima estrella y lo hizo ante Club Universidad en el Estadio Olímpico Universitario. Tras la hazaña, Carlos Rodríguez recordó que todo esto inició desde la gestión de Martín Anselmi.

Charly Rodríguez, jugador de Cruz Azul | MIGUEL PONTÓN

¿Qué dijo Charly Rodríguez tras levantar la décima?

El mediocampista mexicano considera que sus compañeros y él merecían esta alegría de festejar un título, pues desde hace algunos años ya se les había negado, especialmente en aquella Final del Clausura 2024 ante América.

“Estoy muy feliz de haber cumplido este objetivo. Hace cuatro años y medio que llegué aquí y lo dije: quería sentir esto, salir campeón con Cruz Azul. Me hubiera gustado más que fuera de local y con el estadio lleno, pero sé que tendremos un lindo festejo y que la gente en su casa está muy orgullosa de este título”, inició Charly Rodríguez.

Carlos Rodríguez en celebración en la Semifinal ante Chivas | IMAGO 7

“Ganar un título es lo mejor que le puede pasar a un jugador. Hay que disfrutarlo porque la afición y este equipo, esta familia que se ha formado durante los últimos tres años y medio, lo merecen. El equipo fue muy serio; no se desesperó. Mantuvo la serenidad y la calma, sabiendo que en algún momento iba a llegar nuestro gol. Merecimos salir campeones”, agregó el mediocampista.

El largo camino de La Máquina

A pesar de que Cruz Azul ya había levantado el título de Concacaf Champions Cup, todavía hacía falta el trofeo de liga para aumentar su cuenta a 10, luego de que la novena tardó 23 años en llegar.

De forma repentina, Joel Huiqui llegó al banquillo celeste para entregarle el trofeo a La Máquina, equipo en el que jugó algunos años. Una auténtica historia de película para coronar un proceso de caídas hasta llegar a la gloria.