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Futbol

El duro recado de Orozco Chiquete a Pumas: “dimos la vuelta en su cancha y con su gente”

Jesús Orozco Chiquete , jugador de Cruz Azul | IMAGO7
David Torrijos Alcántara
David Torrijos Alcántara 00:45 - 25 mayo 2026
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El defensor mexicano lanzó un picante mensaje al conjunto auriazul

La Máquina dio un golpe de autoridad al vencer a Pumas en la Gran Final del Clausura 2026 con el Olímpico Universitario como escenario. La rivalidad de estos dos clubes fue en crecimiento, y al ganar un título “en su casa y con su gente” fue el último golpe de Cruz Azul sobre el conjunto auriazul en la disputa. Jugadores como Jesús Orozco Chiquete y Jeremy Márquez no desaprovecharon la oportunidad de lanzar un mensaje acerca de ello.

Jeremy Márquez tras anotar gol con cruz Azul | MEXSPORT

¿Cuál fue el mensaje de Chiquete a Pumas?

El defensor mexicano dejó claro que Ciudad Universitaria es de Cruz Azul, pues ya dieron la vuelta en su cancha y con su gente, después de todas las declaraciones hechas por Efraín Juárez acerca del arbitraje, el cual consideró a favor de La Máquina.

Las declaraciones externas no nos importaron; teníamos el objetivo muy claro: llegar a la Final. Vine a Cruz Azul a ganar campeonatos; ya llevo dos y espero que vengan muchos más. Estoy muy contento por estar aquí. Levantar la copa en Ciudad Universitaria significa mucho. Aquí hablaron bastante, pero dimos la vuelta y lo hicimos en su cancha y con su gente
Jesús Orozco Chiquete y Hugo Camberos, jugadores de Cruz Azul y Chivas | IMAGO7

Jeremy Márquez y el sabor de ganar en CU

Por otro lado, Jeremy Márquez aseguró que ganar en el Estadio Olímpico Universitario tiene un sabor especial. El atacante mexicano fue uno de los más destacados para La Máquina en esta Liguilla y en general en el torneo, por lo que festejar un título así tiene un valor extra.

“Nunca había celebrado acá, pero qué mejor que hacerlo aquí, y también sabe muy rico. Puede pasar cualquier cosa en una final; lo trabajamos y gracias a Dios, se nos dio al final”, señaló Márquez.

Cruz Azul Campeón Clausura 2026 | IMAGO7

Hoy el orgullo auriazul está lastimado, uno de sus rivales se coronó en su casa, además de que su sequía de títulos ya es de 15 años, la cual pone todavía más presión a la institución para que próximamente le ponga fin a la escasez.

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