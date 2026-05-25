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Futbol

¡No lo olvidan! Anselmi, Rivero y Faravelli felicitaron a Cruz Azul por la obtención de la Décima

Jugadores de Cruz Azul en celebración tras la obtención de la Décima | IMAGO 7
Jugadores de Cruz Azul en celebración tras la obtención de la Décima | IMAGO 7
Ana Patricia Spíndola Andrade
Ana Patricia Spíndola Andrade 00:11 - 25 mayo 2026
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El entrenador argentino y los futbolistas de Tijuana y Necaxa felicitaron a su exequipo

Sin resentimiento y rencor. La ansiada Décima finalmente descansará en la vitrina de trofeos de Cruz Azul en la Noria, luego de que la Máquina venció a Pumas en la Final del Clausura 2026 de la Liga MX este domingo. Y entre las múltiples felicitaciones que recibió el conjunto cementero, sorprendieron las de Martín Anselmi, Ignacio Rivero y Lorenzo Faravelli.

Por medio de redes sociales, el director técnico argentino y los jugadores, quienes salieron del club previo a este certamen, celebraron el triunfo de los cementeros. Con ello demostraron que a pesar de la manera en que se marcharon del equipo, no ha disminuido el cariño que le tienen a la institución y a los futbolistas que se coronaron este semestre.

Cruz Azul Campeón Clausura 2026 | IMAGO7

Anselmi, el Rey sin corona en Cruz Azul

La del estratega argentino con el conjunto celeste fue como una historia de amores imposibles. Anselmi llegó para el Clausura 2024, en medio de habladurías sobre la manera en que se marchó de Independiente, así como rumores sobre las malas prácticas de Diego Alonso, quien también llegó ese torneo como director deportivo, cuando estuvo con Pachuca.

Por si fuera poco, a Anselmi se le acusó de tener una mala relación con Juan Escobar, hasta ese momento uno de los capitanes del club, y que terminó por salir del club. Sin embargo, el técnico despejó dudas y llevó a la Máquina a una Final, un cambio de 180 grados en comparación con el Apertura 2023, cuando Cruz Azul finalizó en el sitio 16.

Martín Anselmi con Lorenzo Faravelli cuando estuvieron juntos en Cruz Azul | MEXSPORT
Martín Anselmi con Lorenzo Faravelli cuando estuvieron juntos en Cruz Azul | MEXSPORT

Aunque el título no se le dio a Martín, sentó las bases del equipo que hoy se coronó. Llegaron jugadores como Kevin Mier, Gonzalo Piovi, Gabriel Fernández, entre otros; y fue con él que los cementeros comenzaron a acostumbrarse a jugar con línea de tres centrales, con Carlos Rotondi como carrilero, entre otros movimientos tácticos. De igual forma, fue Anselmi quien potenció a Erik Lira como volante defensivo en ese y el siguiente torneo, el Apertura 2024.

Si bien se marchó después de dos fechas en el Clausura 2025, su cariño por Cruz Azul se mantiene. “Así tenía que llegar, la merecen más que nadie. Felicidades, campeones. Los quiero mucho”, escribió Anselmi en una historia de Instagram, en la cual reconoció a Lira, Gonzalo Piovi, Carlos Rodríguez y Rotondi, quien fue el héroe de la Final al hacer el gol de la victoria.

Rivero y Faravelli, sin rencor con Cruz Azul

Por otra parte, también sorprendieron las felicitaciones de Nacho Rivero y Lolo Faravelli. El excapitán de la Máquina se marchó previo al Clausura 2026 y no de la mejor forma, pues la directiva decidió sacrificarlo para liberar una plaza de extranjero para Miguel Borja, quien a la larga no fichó con los cementeros. Pese a ello, el uruguayo celebró el título.

“Felicidades, azules. Llegó la tan ansiada décima. Gran trabajo en equipo, lo merecen”, escribió Rivero, en el mismo tenor que Faravelli. El argentino se fue a Necaxa para la llegada de Agustín Palavecino, pero no escondió su alegría por su anterior club. “Y llegó la Décima. Felicitaciones, Cruz Azul. La merecían más que nadie”, escribió el argentino.

Así fueron las felicitaciones de Anselmi, Rivero y Faravelli | CAPTURA DE PANTALLA
Así fueron las felicitaciones de Anselmi, Rivero y Faravelli | CAPTURA DE PANTALLA
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