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Futbol

Gonzalo Piovi asegura que CU es "más casa de Cruz Azul" que de Pumas

Gonzalo Piovi, jugador de Cruz Azul | IMAGO7
Emiliano Arias Pacheco 00:38 - 25 mayo 2026
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El futbolista de La Máquina no se guardó nada tras la obtención del título en el Estadio Olímpico Universitario

Y la décima llegó a La Noria. Con ímpetu y pasión, Cruz Azul hizo de Ciudad Universitaria una nueva sucursal de la Cooperativa, pues en un año, La Máquina ganó su segundo título en el Estadio Olímpico.

Tras la Gran Final ante Pumas, Gonzalo Piovi, defensor del cuadro celeste, atendió a los medios de comunicación y mostró su felicidad tras lograr el título de Liga MX. El argentino comentó que ahora el Olímpico es más casa de Cruz Azul que del propio equipo auriazul.

"Especial porque lo merecíamos. Fuimos en búsqueda durante toda la liguilla, nos tocó ir también a Guadalajara dos veces, ganamos la serie allá las dos. Nos tocó jugar acá; ganamos la serie. Creo que fuimos merecedores porque siempre fuimos en búsqueda, como dije recién, desde el minuto cero de hoy. Nunca cambió la forma de jugar, entonces el hecho de insistir, insistir tuvo su fruto y bueno, la realidad es que estamos muy contentos. Y creo que más la casa nuestra que la de ellos, la realidad es que tenemos dos títulos ya cada seis meses", comentó Piovi.

Cruz Azul Campeón Clausura 2026 | IMAGO7

No fue el único que mostró su 'amor' por CU

Gonzalo Piovi no fue el único jugador de Cruz Azul que mostró su cariño especial con Ciudad Universitaria, pues Nicolás Ibáñez, delantero de La Máquina, también comentó su felicidad tras salir campeón en el Olímpico.

"Tuve un mes muy complicado; la pasé muy mal. Pero bueno, mis compañeros hicieron un trabajo enorme y hoy me regalan lo mejor que te puede dar el futbol, un título más. Tengo mucha suerte y disfruto mucho de todos los clubes en los que estuve. Ganar aquí tiene un sabor diferente por todo lo que se vivió anteriormente; nos está gustando salir campeones acá", comentó el argentino.
Nicolás Ibáñez, jugador de Cruz Azul | IMAGO7

¿Cómo fue el duelo entre Pumas y Cruz Azul?

El conjunto cementero inició el partido en Ciudad Universitaria con cierto dominio, sin embargo, la arenga de la afición auriazul le dio la energía necesaria a Pumas. El equipo de Efraín Juárez abrió el marcador gracias a un golazo de Robert Morales, quien estuvo cerca de ampliar la ventaja minutos después.

Sin embargo, en la segunda mitad Cruz Azul luchó contra sus propios fantasmas y logró una remontada que quedará guardada para la posteridad. El primer tanto llegó por un autogol de Rubén Duarte; mientras que el segundo gol fue de Rotondi, el héroe definitivo de la noche.

Cruz Azul Campeón Clausura 2026 | MIGUEL PONTÓN
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