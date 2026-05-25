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Futbol

"Nos está gustando salir campeones acá": Nico Ibáñez lanza dardo a Pumas tras la Final

Nicolás Ibáñez, jugador de Cruz Azul | IMAGO7
Emiliano Arias Pacheco 00:15 - 25 mayo 2026
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El ariete de La Máquina comentó ante los medios de comunicación sus impresiones tras el título de Cruz Azul

Pese a que el futbol -y la vida en general- no es justo, el balón le dio justicia a una afición tan lastimada como es la de Cruz Azul. El equipo de Joel Huiqui hizo de Ciudad Universitaria su nueva casa y se coronó por segunda ocasión en un año, como con el título de la Concachampions.

Tras la victoria ante Pumas, Nicolás Ibáñez, delantero de La Máquina, mostró su alegría por la décima estrella del conjunto celeste y aseguró que CU se está convirtiendo en una de las plazas favoritas de Cruz Azul para levantar títulos.

"Tuve un mes muy complicado; la pasé muy mal. Pero bueno, mis compañeros hicieron un trabajo enorme y hoy me regalan lo mejor que te puede dar el futbol, un título más. Tengo mucha suerte y disfruto mucho de todos los clubes en los que estuve. Ganar aquí tiene un sabor diferente por todo lo que se vivió anteriormente; nos está gustando salir campeones acá", comentó el argentino.

¿Cómo fue la remontada de Cruz Azul?

El conjunto cementero inició el partido en Ciudad Universitaria con cierto dominio, sin embargo, la arenga de la afición auriazul le dio la energía necesaria a Pumas. El equipo de Efraín Juárez abrió el marcador gracias a un golazo de Robert Morales, quien estuvo cerca de ampliar la ventaja minutos después.

Sin embargo, en la segunda mitad Cruz Azul luchó contra sus propios fantasmas y logró una remontada que quedará guardada para la posteridad. El primer tanto llegó por un autogol de Rubén Duarte; mientras que el segundo gol fue de Rotondi, el héroe definitivo de la noche.

Christian Ebere y Carlos Rotondi, de Cruz Azul | IMAGO7

Rotondi, la redención del argentino

Del odio al amor solo hay un paso, o en el caso de Rotondi, solo hay un gol de separación. El jugador argentino pasó de ser de los futbolistas más señalados en la era moderna de Cruz Azul a ser un verdadero símbolo de la institución.

El argentino convirtió el gol del triunfo ante Pumas, sin embargo, también fue uno de los artífices del primer tanto de la remontada celeste, pues él mandó el centro para Christian Ebere. Álvaro Angulo realizó un mal despeje que golpeó a Rubén Duarte y el resto es historia. 

Rodolfo Rotondi, jugador de Cruz Azul | IMAGO7
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