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Futbol

Joel Huiqui, tras conseguir la décima, expresa su deseo de permanecer en Cruz Azul

Joel Huiqui, entrenador de Cruz Azul | IMAGO7
Iliany Aparicio
Iliany Aparicio 23:04 - 24 mayo 2026
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El estratega mexicano levantó el tan ansiado título con los celestes

El sueño continúa. Luego de conquistar el título del Clausura 2026 con Cruz Azul, Joel Huiqui dejó claro que su deseo es mantenerse al frente del equipo y reveló que el ingeniero Víctor Velázquez ya le expresó su intención de darle continuidad al proyecto celeste.

El estratega, que logró tocar la gloria con La Máquina, aseguró que únicamente falta hacerlo oficial para seguir dirigiendo al campeón del futbol mexicano.

Joel Huiqui, entrenador de Cruz Azul | MEXSPORT

¿Qué fue lo que dijo Joel Huiqui?

"Me encantaría quedarme. Mi sueño está cumplido. He tenido grandes momentos como jugador y como técnico. El presidente lo mencionó, que le gustaría que me quedara y me encantaría. Solo hay que hacerlo oficial", expresó Huiqui tras conseguir la ansiada décima estrella.

Más allá del campeonato, el técnico cementero destacó el valor del proceso que vivió el equipo durante el torneo y el mensaje humano que buscó transmitir a sus futbolistas desde su llegada al banquillo.

"Más que la décima, creo que todos tenemos un propósito en la vida. Hoy la décima es increíble, ganar un campeonato es maravilloso y el mensaje positivo es clave", comentó.

Joel Huiqui, entrenador de Cruz Azul | MEXSPORT

Reconoce a Pumas

Huiqui también aprovechó para reconocer el trabajo realizado por Pumas, asegurando que pocas veces se reconoce el camino recorrido y no solamente el resultado final.

"Hoy se premia al campeón, pero pocas veces se aplaude el proceso. Hablo de Pumas que hizo el primer lugar y Cruz Azul tuvo un inicio muy bueno, se repuso, llegó a la final y fue campeón. Mi mensaje con mis jugadores es que hay que ser mejores personas y jugadores. No nos enfoquemos en el resultado del campeonato", señaló.

Finalmente, el histórico exdefensor cementero mandó un mensaje directo a la afición celeste y dejó claro que el objetivo no termina con la décima estrella.

"Hoy me encantaría decirles a todos que crean en sus sueños. Mi mensaje a la gente es ése y felicidades a la gente de Cruz Azul y vamos por la onceava."
Cruz Azul Campeón | MIGUEL PONTÓN
Cruz Azul Campeón | MIGUEL PONTÓN
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